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Ankara'da Yaşanan Terör Saldırısına Keremcem'den "Neşeli Şarkı Yapmayı Özledik" Tepkisi

Ankara'da Yaşanan Terör Saldırısına Keremcem'den "Neşeli Şarkı Yapmayı Özledik" Tepkisi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 10:34

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ankara'da gerçekleşen terör saldırısından detaylar gelmeye devam diyor. Saldırganların görüntüleri ortaya çıkarken şehit olan vatandaşların kimlikleri de tespit edildi. Dehşete düşüren olaya tepkiler artmaya devam ederken ünlü isimlerin sözleri de dikkat çekiyor. O isimlerden biri de Keremcem oldu.

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Akşam saatlerinde Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından 5 kişi şahit olurken 22 kişi de yaralanmıştı.

Akşam saatlerinde Ankara'da gerçekleşen terör saldırısının ardından 5 kişi şahit olurken 22 kişi de yaralanmıştı.

Saldırganların etkisiz hale getirildiği olay yerinden paylaşılan görüntüler dehşet verirken birçok ünlü isim terörü lanetlediği paylaşımlarda bulunmuştu.

Saldırganların etkisiz hale getirildiği olay yerinden paylaşılan görüntüler dehşet verirken birçok ünlü isim terörü lanetlediği paylaşımlarda bulunmuştu.

Mehmet Aslantuğ, Oktay Kaynarca, Defne Samyeli gibi isimlerin tepkileri dikkat çekerken geçtiğimiz gece katıldıkları bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü isimler ilgi odağı oldu.

Mehmet Aslantuğ, Oktay Kaynarca, Defne Samyeli gibi isimlerin tepkileri dikkat çekerken geçtiğimiz gece katıldıkları bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü isimler ilgi odağı oldu.

Detaylar👇

O isimlerden birisi de şarkıcı Keremcem oldu. Muhabirlerin terör saldırısıyla ilgili sorularını yanıtlayan şarkıcı "Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, biz de neşeli şarkı yapmayı özledik" ifadelerini kullandı.

O isimlerden birisi de şarkıcı Keremcem oldu. Muhabirlerin terör saldırısıyla ilgili sorularını yanıtlayan şarkıcı "Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, biz de neşeli şarkı yapmayı özledik" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar👇

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d cord

İnsanlar konuşmayınca kızıyorsunuz, konuşunca söylediğini beğenmeyip yine kızıyorsunuz. Oda duygularını böyle ifade etmiş, hayatta güzel şeyler olsun, bu köt... Devamını Gör

SO_FAR_SO_GOOD

memleket yangın yeri, keremcem bey neşeli şarkı yapmayı özlemiş.