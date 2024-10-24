Ankara'da Yaşanan Terör Saldırısına Keremcem'den "Neşeli Şarkı Yapmayı Özledik" Tepkisi

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ankara'da gerçekleşen terör saldırısından detaylar gelmeye devam diyor. Saldırganların görüntüleri ortaya çıkarken şehit olan vatandaşların kimlikleri de tespit edildi. Dehşete düşüren olaya tepkiler artmaya devam ederken ünlü isimlerin sözleri de dikkat çekiyor. O isimlerden biri de Keremcem oldu.