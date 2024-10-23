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Oyuncu Defne Samyeli Ankara'da TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısına Tepki Gösteren İsimlerden Biri Oldu

Oyuncu Defne Samyeli Ankara'da TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısına Tepki Gösteren İsimlerden Biri Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.10.2024 - 22:56

Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a gerçekleşen terör saldırısının ardından beş kişi şehit olmuş ve ülke gündemi sarsılmıştı. Ünlü isimler bu saldırıyı kınarken oyuncu Defne Samyeli de olaya tepkisini gösterdi.

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Başkent Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ'A düzenlenen terör saldırısı ülke gündemine oturmuş, beş vatandaşımız şehit olmuştu.

Başkent Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ'A düzenlenen terör saldırısı ülke gündemine oturmuş, beş vatandaşımız şehit olmuştu.

Olaydan kısa bir süre sonra ise RTÜK Başkanı yayın yasağı getirildiğini açıklamış ve Instagram, TikTok ve Twitter gibi sosyal medya araçlarına erişim kısıtlaması getirilmişti.

Olaydan kısa bir süre sonra ise RTÜK Başkanı yayın yasağı getirildiğini açıklamış ve Instagram, TikTok ve Twitter gibi sosyal medya araçlarına erişim kısıtlaması getirilmişti.

Fakat geçtiğimiz saatlerde erişimi delen ünlü isimler olayla ilgili tepkilerini dile getirmeye başlamıştı.

5 şehit ve 22 yaralarımızın olduğu öğrenilen olay korku ve üzüntü saçmaya devam ederken Tarkan, Şahan Gökbakar, Demet Akalın gibi isimler olaya ses çıkartmıştı.

5 şehit ve 22 yaralarımızın olduğu öğrenilen olay korku ve üzüntü saçmaya devam ederken Tarkan, Şahan Gökbakar, Demet Akalın gibi isimler olaya ses çıkartmıştı.

Ankara'da yaşanan kan donduran olaya sosyal medya kullanıcıları da tepki göstermeye devam ederken o isimlerden biri oyuncu Defne Samyeli oldu.

Ankara'da yaşanan kan donduran olaya sosyal medya kullanıcıları da tepki göstermeye devam ederken o isimlerden biri oyuncu Defne Samyeli oldu.

Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Canım ülkem... Yine kim bilir hangi senaryoya seyirciyiz... Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, hepimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Canım ülkem... Yine kim bilir hangi senaryoya seyirciyiz... Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, hepimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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