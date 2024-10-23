Oyuncu Defne Samyeli Ankara'da TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısına Tepki Gösteren İsimlerden Biri Oldu
Oyuncu Defne Samyeli Ankara'da TUSAŞ'a Düzenlenen Terör Saldırısına Tepki Gösteren İsimlerden Biri Oldu
Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ'a gerçekleşen terör saldırısının ardından beş kişi şehit olmuş ve ülke gündemi sarsılmıştı. Ünlü isimler bu saldırıyı kınarken oyuncu Defne Samyeli de olaya tepkisini gösterdi.
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Başkent Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ'A düzenlenen terör saldırısı ülke gündemine oturmuş, beş vatandaşımız şehit olmuştu.
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Olaydan kısa bir süre sonra ise RTÜK Başkanı yayın yasağı getirildiğini açıklamış ve Instagram, TikTok ve Twitter gibi sosyal medya araçlarına erişim kısıtlaması getirilmişti.
5 şehit ve 22 yaralarımızın olduğu öğrenilen olay korku ve üzüntü saçmaya devam ederken Tarkan, Şahan Gökbakar, Demet Akalın gibi isimler olaya ses çıkartmıştı.
Ankara'da yaşanan kan donduran olaya sosyal medya kullanıcıları da tepki göstermeye devam ederken o isimlerden biri oyuncu Defne Samyeli oldu.
Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Canım ülkem... Yine kim bilir hangi senaryoya seyirciyiz... Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, hepimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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