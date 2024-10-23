TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası Instagram, YouTube, Twitter, Telegram ve TikTok'a Erişim Kısıtlandı
TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası Instagram, YouTube, Twitter, Telegram ve TikTok'a Erişim Kısıtlandı
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TUSAŞ'a yapılan terör saldırılarının ardından RTÜK Başkanı yayın yasağı getirildiğini açıklamıştı.
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Yayın yasağının ardından Instagram, TikTok ve Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.
Farklı ülkelerdeki internet erişimini gözetleyen @netblocks da erişim kısıtlanmasını doğruladı.
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