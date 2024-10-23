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TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası Instagram, YouTube, Twitter, Telegram ve TikTok'a Erişim Kısıtlandı

TUSAŞ'a Terör Saldırısı Sonrası Instagram, YouTube, Twitter, Telegram ve TikTok'a Erişim Kısıtlandı

Twitter Instagram Tiktok
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 18:02

TUSAŞ'a yapılan terör saldırılarının ardından yayın yasağı gelmişti. Saldırıların ardından Instagram, TikTok ve Twitter gibi sosyal medya araçlarına erişim kısıtlandı.

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TUSAŞ'a yapılan terör saldırılarının ardından RTÜK Başkanı yayın yasağı getirildiğini açıklamıştı.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırılarının ardından RTÜK Başkanı yayın yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Yayın yasağının ardından Instagram, TikTok ve Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.

Yayın yasağının ardından Instagram, TikTok ve Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor.

Farklı ülkelerdeki internet erişimini gözetleyen @netblocks da erişim kısıtlanmasını doğruladı.

Farklı ülkelerdeki internet erişimini gözetleyen @netblocks da erişim kısıtlanmasını doğruladı.

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