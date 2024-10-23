Facebook Neden Açılmıyor, Çöktü mü? 23 Ekim Çarşamba Facebook Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelir?
Facebook Neden Açılmıyor, Çöktü mü? 23 Ekim Çarşamba Facebook Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelir?
TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından yayın yasağının gelmesiyle sosyal medya platformlarında da erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Instagram, Youtube, TikTok, Telegram ve Youtube uygulamalarına giriş yapılamıyor. Erişim sorunu yaşanan platformlarından biri de Facebook. Facebook kullanıcıları internet arama motorlarında ''Faceook çöktü mü, giriş yapamıyorum ne zaman düzelecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.
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Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor?
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Facebook Ne Zaman Düzelecek?
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