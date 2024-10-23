Facebook Neden Açılmıyor, Çöktü mü? 23 Ekim Çarşamba Facebook Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelir?

Şahin X hesabından yaptığı paylaşımda 'Yayın yasağı sonrasında sosyal medya kullanıcılarına da bir vatandaş ve insan olarak çağrım var. Terörün amacına hizmet edecek görüntüleri paylaşmayın, çoğaltmayın. Hassas davranan sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ederim.' dedi. Ancak erişim sorununun ne zaman düzeleceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan yayın yasağı sonrası bant daraltma ya da benzer önlemler de alınabileceği öne sürülüyor.