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Facebook Neden Açılmıyor, Çöktü mü? 23 Ekim Çarşamba Facebook Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelir?

Facebook Neden Açılmıyor, Çöktü mü? 23 Ekim Çarşamba Facebook Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelir?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 19:37

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından yayın yasağının gelmesiyle sosyal medya platformlarında da erişim sorunu yaşanmaya başlandı. Instagram, Youtube, TikTok, Telegram ve Youtube uygulamalarına giriş yapılamıyor. Erişim sorunu yaşanan platformlarından biri de Facebook. Facebook kullanıcıları internet arama motorlarında ''Faceook çöktü mü, giriş yapamıyorum ne zaman düzelecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

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Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

TUSAŞ'a yapılan saldırıya ait detayların sosyal medyada paylaşılması üzerine RTÜK harekete geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yayın yasağının getirildiğini duyurdu. Yayın yasağı sonrası X(Twitter), Instagram, YouTube, Telegram, Facebook ve TikTok gibi uygulamalara erişim sorunu yaşanmaya başlandı.

Facebook Ne Zaman Düzelecek?

Facebook Ne Zaman Düzelecek?

Şahin X hesabından yaptığı paylaşımda 'Yayın yasağı sonrasında sosyal medya kullanıcılarına da bir vatandaş ve insan olarak çağrım var. Terörün amacına hizmet edecek görüntüleri paylaşmayın, çoğaltmayın. Hassas davranan sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ederim.' dedi. Ancak erişim sorununun ne zaman düzeleceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan yayın yasağı sonrası bant daraltma ya da benzer önlemler de alınabileceği öne sürülüyor.

Peki Bant Daraltma Nedir? Buyrun içeriğimize:

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