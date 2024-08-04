VPN Kullanmak Suç mudur? VPN İle Instagram'a Girmek Yasak mı, Cezası Var mı? Ücretsiz VPN Önerileri
VPN Kullanmak Suç mudur? VPN İle Instagram'a Girmek Yasak mı, Cezası Var mı? Ücretsiz VPN Önerileri
Instagram’a yönelik uygulanan erişim yasağı devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformunun 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle erişime kapatıldığını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası, VPN ile Instagram’a erişim hakkında merak edilen bazı sorular gündeme geldi. Peki; VPN Kullanmak Suç mudur? VPN İle Instagram'a Girmek Yasak mı, Cezası Var mı? Ücretsiz VPN Uygulamaları Hangileri?
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Instagram Engeli Devam Ediyor
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VPN Nedir, Ne İşe Yarar?
Instagram'a erişimin engellendiği bu günlerde yüzbinlerce kullanıcı VPN kullanımını arttırdı.
VPN Kullanmak Suç mudur, Cezası Var mı?
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