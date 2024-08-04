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VPN Kullanmak Suç mudur? VPN İle Instagram'a Girmek Yasak mı, Cezası Var mı? Ücretsiz VPN Önerileri

VPN Kullanmak Suç mudur? VPN İle Instagram'a Girmek Yasak mı, Cezası Var mı? Ücretsiz VPN Önerileri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
04.08.2024 - 20:04 Son Güncelleme: 04.08.2024 - 21:01

Instagram’a yönelik uygulanan erişim yasağı devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformunun 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle erişime kapatıldığını duyurmuştu. Bu açıklama sonrası, VPN ile Instagram’a erişim hakkında merak edilen bazı sorular gündeme geldi. Peki; VPN Kullanmak Suç mudur? VPN İle Instagram'a Girmek Yasak mı, Cezası Var mı? Ücretsiz VPN Uygulamaları Hangileri?

Buyrun yanıtları...

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Instagram Engeli Devam Ediyor

Instagram Engeli Devam Ediyor

2 Ağustos 2024 Cuma gününden bu yana, Türkiye genelinde Instagram'a erişim yasağı uygulanıyor. Yüzbinlerce kişi VPN kullanarak uygulamaya giriş yapmaya başladı. Bu noktada VPN kullanımının yasak olup olmadığı merak konusu oldu.

VPN Nedir, Ne İşe Yarar?

VPN Nedir, Ne İşe Yarar?

Öncelikle VPN nedir ona bakalım: VPN, 'Sanal Özel Ağ' anlamına gelir ve internet üzerinde güvenli bir bağlantı oluşturmanıza yardımcı olur. VPN programları, genel ağlar kullanırken çevrimiçi gizliliğinizi korumak için internet trafiğinizi şifreler. Bu teknoloji sayesinde, çevrimiçi kimliğiniz gizli kalır ve üçüncü kişilerin internet üzerindeki hareketlerinizi takip etmesi veya kişisel verilerinizi çalması zorlaşır.

Instagram'a erişimin engellendiği bu günlerde yüzbinlerce kullanıcı VPN kullanımını arttırdı.

Instagram'a erişimin engellendiği bu günlerde yüzbinlerce kullanıcı VPN kullanımını arttırdı.

VPN kullanarak, internet üzerinden gönderdiğiniz ve aldığınız veriler şifrelenir, bu da ağ üzerinde bilgilerinizi korur ve güvenliğinizi artırır. Ayrıca, VPN kullanarak coğrafi engellemeleri aşabilir ve dünyanın farklı bölgelerindeki içeriklere erişim sağlayabilirsiniz.

VPN Kullanmak Suç mudur, Cezası Var mı?

VPN Kullanmak Suç mudur, Cezası Var mı?

Türkiye’de VPN kullanımına yönelik doğrudan bir yasak bulunmamakla birlikte, bazı önemli hususlar ve uyarılar söz konusu. Örneğin; yasal düzenlemelerle erişime engellenmiş sitelerden uzak durmanız gerekiyor. Bu noktada yasadışı içeriklere erişim sağlamak yerine, güvenli ve yasal internet sitelerini tercih etmek en güvenli yaklaşım.

Ücretsiz VPN Uygulamaları

Ücretsiz VPN Uygulamaları

  • Free VPN: Sınırsız VPN Proxy 

  • 1.1.1.1: Faster Internet 

  • BetternetVPN

  • VPN Hotspot Super VPN Proxy 

  • VPN Proxy Master - Super VPN 

  • Windscripe 

  • NordVPN

  • Express VPN 

  • IPVanish

  • TunnelBear

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Instagram Erişim Engeli Ne Zaman Kalkacak?

Instagram Erişim Engeli Ne Zaman Kalkacak?

Instagram'a erişim yasağı devam ediyor. Sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, şu an için uygulamayı kullanamıyorlar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde Instagram'ın ne zaman erişime açılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ama tahminler var. Resmi makamlar kapatma kararındaki kararlılıklarını sürdürüyorken Instagram da bir geri adım söz konusu  değil

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