VPN Kullanmak Suç mudur? VPN İle Instagram'a Girmek Yasak mı, Cezası Var mı? Ücretsiz VPN Önerileri

Instagram'a erişim yasağı devam ediyor. Sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, şu an için uygulamayı kullanamıyorlar. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde Instagram'ın ne zaman erişime açılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ama tahminler var. Resmi makamlar kapatma kararındaki kararlılıklarını sürdürüyorken Instagram da bir geri adım söz konusu değil