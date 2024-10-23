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Telegram Çöktü mü, Neden Kapandı? 23 Ekim 2024 Çarşamba Telegram Ne Zaman Açılacak?

Telegram Çöktü mü, Neden Kapandı? 23 Ekim 2024 Çarşamba Telegram Ne Zaman Açılacak?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 18:50

TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medya uygulamalarına tek tek erişim sorunu yaşanmaya başlandı. TikTok, Instagram'ın ardından Telegram'a da giriş yapılamıyor. Peki Telegram çöktü mü, neden kapandı? 23 Ekim 2024 Çarşamba Telegram ne zaman açılacak?

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Telegram Çöktü mü, Neden Kapandı?

Telegram Çöktü mü, Neden Kapandı?

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşanmaya başlandı.Instagram, TikTok ve Youtube platformlarının yanı sıra mesajlaşma uygulaması Telegram'a da an itibariyle giriş yapılamıyor. Şu ana kadar henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

23 Ekim 2024 Çarşamba Telegram Ne Zaman Düzelecek?

23 Ekim 2024 Çarşamba Telegram Ne Zaman Düzelecek?

23 Ekim 2024 Çarşamba saat 16:00 itibariyle Telegram'a girişlerde sorunlar yaşanıyor. Sorunun ne zaman düzeleceği ise henüz netlik kazanmış değil. TUSAŞ'a yapılan saldırıya ait çok sayıda görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından yayın yasağı getirildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin X hesabından yaptığı paylaşımında 'Yayın yasağı sonrasında sosyal medya kullanıcılarına da bir vatandaş ve insan olarak çağrım var. Terörün amacına hizmet edecek görüntüleri paylaşmayın, çoğaltmayın. Hassas davranan sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ederim.' dedi.

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