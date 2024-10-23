Telegram Çöktü mü, Neden Kapandı? 23 Ekim 2024 Çarşamba Telegram Ne Zaman Açılacak?

23 Ekim 2024 Çarşamba saat 16:00 itibariyle Telegram'a girişlerde sorunlar yaşanıyor. Sorunun ne zaman düzeleceği ise henüz netlik kazanmış değil. TUSAŞ'a yapılan saldırıya ait çok sayıda görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından yayın yasağı getirildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin X hesabından yaptığı paylaşımında 'Yayın yasağı sonrasında sosyal medya kullanıcılarına da bir vatandaş ve insan olarak çağrım var. Terörün amacına hizmet edecek görüntüleri paylaşmayın, çoğaltmayın. Hassas davranan sosyal medya kullanıcılarına çok teşekkür ederim.' dedi.