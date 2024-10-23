Telegram Çöktü mü, Neden Kapandı? 23 Ekim 2024 Çarşamba Telegram Ne Zaman Açılacak?
Telegram Çöktü mü, Neden Kapandı? 23 Ekim 2024 Çarşamba Telegram Ne Zaman Açılacak?
TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medya uygulamalarına tek tek erişim sorunu yaşanmaya başlandı. TikTok, Instagram'ın ardından Telegram'a da giriş yapılamıyor. Peki Telegram çöktü mü, neden kapandı? 23 Ekim 2024 Çarşamba Telegram ne zaman açılacak?
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Telegram Çöktü mü, Neden Kapandı?
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23 Ekim 2024 Çarşamba Telegram Ne Zaman Düzelecek?
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