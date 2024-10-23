Youtube Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 23 Ekim 2024 Çarşamba Youtube Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelecek?

Youtube kullanıcıları platforma erişimde sorunlar yaşıyor. Youtube'daki erişim sıkıntılarının yanı sıra Instagram, Twitter (X) ve TikTok gibi diğer popüler sosyal medya platformlarında da benzer problemler yaşandığı bildiriliyor. Erişim sorununun nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.