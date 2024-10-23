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Youtube Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 23 Ekim 2024 Çarşamba Youtube Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelecek?

Youtube Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 23 Ekim 2024 Çarşamba Youtube Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelecek?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 18:30

Son dakika... Sosyal medya platformlarına an itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. Instagram, Twitter ve TikTok uygulamalarına giriş yapılamıyor.  YouTube'a erişim sağlayamayan kullanıcılar 'YouTube kapandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki YouTube'a neden erişilemiyor? YouTube çöktü mü, ne zaman açılacak?

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Youtube Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Youtube Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Youtube kullanıcıları platforma erişimde sorunlar yaşıyor. Youtube'daki erişim sıkıntılarının yanı sıra Instagram, Twitter (X) ve TikTok gibi diğer popüler sosyal medya platformlarında da benzer problemler yaşandığı bildiriliyor. Erişim sorununun nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Youtube Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelecek?

Youtube Erişim Sorunu Ne Zaman Düzelecek?

Sorunun ne zaman düzeleceği henüz netlik kazanmamışken, 23 Ekim tarihinde TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırı sebebiyle internet erişiminde sorunlar yaşandığı öne sürülüyor. Öte yandan bant daraltma veya benzeri önlemlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Peki Bant Daraltma nedir? Buyrun içeriğimize👇

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