Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
VPN Nedir, PC ve Mobil İçin Nasıl Kullanılır? VPN Açmak Ücretli mi, Bedava mı? VPN Riskleri Nelerdir?

VPN Nedir, PC ve Mobil İçin Nasıl Kullanılır? VPN Açmak Ücretli mi, Bedava mı? VPN Riskleri Nelerdir?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 11:09 Son Güncelleme: 06.08.2024 - 11:56

Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından yüzbinlerce kişi, uygulamayı VPN aracılığı ile kullanmaya devam ediyor. Bu noktada ''VPN Nedir, Nasıl Kullanılır? VPN Açmak Ücretli mi? VPN Riskleri Nelerdir?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. 

Gelin VPN hakkında merak edilen soruların yanıtlarına birlikte göz atalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son dönemde popüler sosyal medya platformu Instagram ile birlikte VPN kullanımı yaygınlaşsa da, VPN kullanımı hakkında hala pek çok soru ve belirsizlik var.

Son dönemde popüler sosyal medya platformu Instagram ile birlikte VPN kullanımı yaygınlaşsa da, VPN kullanımı hakkında hala pek çok soru ve belirsizlik var.

Peki; VPN kısaca nedir? VPN nasıl kurulur?

VPN Kısaca Nedir, Açılımı Ne?

VPN Kısaca Nedir, Açılımı Ne?

Öncelikle; VPN'in Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) ifadesinin kısaltması olduğunu bilelim. VPN, kullanıcıların internet üzerinden veri gönderirken veya alırken şifreli bir bağlantı üzerinden hareket etmelerini sağlar. Bu sayede kullanıcıların internet trafiği daha güvenli bir şekilde aktarılır ve IP adresi gizlenir, bu da çevrimiçi gizliliği artırır. VPN kullanarak, bir kullanıcının gerçek IP adresi gizlenir ve kullanıcı başka bir ülkeden erişim sağlıyormuş gibi görünebilir.

Nasıl Kullanılır?

Nasıl Kullanılır?

Şimdi VPN nasıl kurulur ona bakalım. VPN kullanmak oldukça basit. Mobil için genel adımlar şöyle;

İOS kurulumu: 

1.Ayarlar menüsünü açın. 

2. Genel’e dokunduktan sonra VPN seçeneğini tıklayın. 

3. ''VPN Konfigürasyonu Ekle'' seçeneğini seçin.

4. Zaten ağ yöneticiniz ihtiyacınız olan gerekli bilgileri size sunacak. 

5. En sonunda da ''Bitti'' seçeneğine tıklayın.

Android Kurulumu

Android Kurulumu

1. Ayarlar menüsüne gelin.

2. Wi-Fi ve İnternet / Kablosuz Ağlar'a tıklayın.

3. VPN'e gelin ve ''VPN Profili Ekle'' seçeneğini seçin.

4. İstenen bilgileri girin.

Windows Kurulumu

Windows Kurulumu

1. Yine Ayarlar menüsünden VPN’i seçin. 

2. VPN sağlayıcı bölümü karşınıza çıkacak. Burada Windows (yerleşik) olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ardından da formu ağ yöneticisinin verdiği bilgilerle doldurun ve kaydedin.

3. VPN profilinizi ekledikten sonra, Ağ simgesine tıklayarak istediğiniz VPN bağlantısını tercih edebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

VPN Açmak Ücretli mi, Bedava mı?

VPN Açmak Ücretli mi, Bedava mı?

VPN hizmetleri ücretsiz ve ücretli seçenekler sunuyor. Ancak ücretsiz VPN’ler genellikle sınırlı veri kapasitesi, hız kısıtlamaları ve sınırlı sunucu seçeneği gibi kısıtlamalar içerir. 

Ücretli VPN servisleri seçerseniz ise daha iyi hız, geniş sunucu ağı, daha fazla veri kapasitesi ve genellikle daha yüksek güvenlik özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Son olarak bilmeniz gereken ise, ücretli hizmetler aylık veya yıllık abonelik seçenekleri sunar ve fiyatlar sağlayıcıya göre değişiklik gösterebilir.

VPN Riskleri Nelerdir?

VPN Riskleri Nelerdir?

VPN hizmetlerinin riskleri de bulunuyor elbette. VPN kullanımı birçok avantaj sağlasa da bazı riskler ve dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Örneğin gizlilik sorunları.

Ücretsiz VPN servisleri, kullanıcı verilerini toplama ve bu verileri üçüncü şahıslarla paylaşma riski taşıyabilir. Bu nedenle güvenilir bir sağlayıcı seçmeniz bu noktada çok önemli.

Bunun yanı sıra ayrıca bazı ülkelerde VPN kullanımı yasadışı veya belirli kısıtlamalara tabi. Kullanıcıların kendi ülkelerindeki yasaları göz önünde bulundurarak VPN kullanmaları da bu noktada önemli.

VPN servislerinin güvenirliği noktasında merak ettiğiniz diğer detaylar için bu içeriğimizden bilgi alabilirsiniz

Ülkemizde erişime engellenişmiş VPN servisleri için👇

Ücretsiz VPN önerileri için👇

VPN ile Instagram'a giriş için👇

VPN indirmeden Instagram'a giriş için👇

Instagram'ın yasaklı olduğu ülkeleri öğrenmek için👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın