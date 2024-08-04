Instagram İçin VPN Kullanırken Dikkat! Instagram’a Giriş İçin Kullanılan VPN’ler Güvenli mi?

Girilmesi yasaklanan sitelere girişte kullanılan VPN (Virtual Private Network) gerçekten güvenli mi? Son günlerde Türkiye’de yaşanan Instagram’ın kapatılması ile yeniden popüler hale gelen VPN’lerin tehlikesi de var. Çevrimiçi gizlilik ve güvenlik sağlama amacıyla kullanılan VPN’leri açarken dikkat etmek gerekiyor. İşte Instagram’ın kapatılmasından sonra yeniden gündem olan VPN’ler için dikkat etmeniz gerekenler…