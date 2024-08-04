Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Instagram İçin VPN Kullanırken Dikkat! Instagram’a Giriş İçin Kullanılan VPN’ler Güvenli mi?

Instagram İçin VPN Kullanırken Dikkat! Instagram’a Giriş İçin Kullanılan VPN’ler Güvenli mi?

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.08.2024 - 11:11

Girilmesi yasaklanan sitelere girişte kullanılan VPN (Virtual Private Network) gerçekten güvenli mi? Son günlerde Türkiye’de yaşanan Instagram’ın kapatılması ile yeniden popüler hale gelen VPN’lerin tehlikesi de var. Çevrimiçi gizlilik ve güvenlik sağlama amacıyla kullanılan VPN’leri açarken dikkat etmek gerekiyor. İşte Instagram’ın kapatılmasından sonra yeniden gündem olan VPN’ler için dikkat etmeniz gerekenler…

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/instagram-in...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İnternette çevrimiçi gizliliği sağlayarak engellenmiş sitelere girme konusunda da imkan veren VPN'ler Instagram'ın kapanmasıyla gündemde kendine yer buldu. VPN uygulamaları her zaman beklenen güvenliği sağlamayabilir ve bazı tehlikeler barındırabilir.

İnternette çevrimiçi gizliliği sağlayarak engellenmiş sitelere girme konusunda da imkan veren VPN'ler Instagram'ın kapanmasıyla gündemde kendine yer buldu. VPN uygulamaları her zaman beklenen güvenliği sağlamayabilir ve bazı tehlikeler barındırabilir.

Sözcü’den Okan Çalık’ın haberine göre; İşte VPN uygulamalarının karşılaşabileceği güvenlik tehlikeleri ve bu tehlikelere karşı alınabilecek önlemler:

Sözcü’den Okan Çalık’ın haberine göre; İşte VPN uygulamalarının karşılaşabileceği güvenlik tehlikeleri ve bu tehlikelere karşı alınabilecek önlemler:

Kötü Niyetli VPN Sağlayıcıları: Ücretsiz veya düşük kaliteli VPN hizmetleri, kullanıcı verilerini toplama ve üçüncü taraflarla paylaşma riskini taşır.

Kötü Niyetli VPN Sağlayıcıları: Ücretsiz veya düşük kaliteli VPN hizmetleri, kullanıcı verilerini toplama ve üçüncü taraflarla paylaşma riskini taşır.

Önlem: Güvenilir ve iyi bir itibara sahip VPN sağlayıcılarını tercih edin. Ücretsiz VPN hizmetlerinden kaçının ve sağlayıcının gizlilik politikasını dikkatlice okuyun.

DNS Sızıntıları: VPN kullanırken, gerçek IP adresinizin ve DNS sorgularınızın sızma riski vardır.

DNS Sızıntıları: VPN kullanırken, gerçek IP adresinizin ve DNS sorgularınızın sızma riski vardır.

Önlem: DNS sızıntı testleri yaparak VPN'inizin bu tür sızıntılara karşı koruma sağladığını doğrulayın. VPN sağlayıcınızın DNS sızıntılarına karşı koruma sunduğundan emin olun.

Kötü Şifreleme: Zayıf veya eski şifreleme protokolleri, verilerinizin ele geçirilme riskini artırabilir.

Kötü Şifreleme: Zayıf veya eski şifreleme protokolleri, verilerinizin ele geçirilme riskini artırabilir.

Önlem: VPN sağlayıcınızın güncel ve güçlü şifreleme protokolleri (OpenVPN, IKEv2/IPsec) kullandığından emin olun.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kayıt Tutma Politikaları: Bazı VPN sağlayıcıları, kullanıcı aktivitelerini kaydederek gizliliği tehlikeye atabilir.

Kayıt Tutma Politikaları: Bazı VPN sağlayıcıları, kullanıcı aktivitelerini kaydederek gizliliği tehlikeye atabilir.

Önlem: Kayıt tutmama (no-log) politikası olan VPN sağlayıcılarını seçin. Bu politikaların bağımsız denetimlerden geçmiş olmasına dikkat edin.

Bağlantı Kesilme Durumları: VPN bağlantısı kesildiğinde, internet trafiğiniz korunmasız hale gelir.

Bağlantı Kesilme Durumları: VPN bağlantısı kesildiğinde, internet trafiğiniz korunmasız hale gelir.

Önlem: Kill switch (bağlantı kesilme anahtarı) özelliği olan VPN'leri kullanın. Bu özellik, VPN bağlantısı kesildiğinde internet bağlantınızı otomatik olarak kapatarak verilerinizi korur

Sahte Uygulamalar ve Zararlı Yazılımlar: Sahte VPN uygulamaları veya zararlı yazılımlar, verilerinizi çalabilir veya cihazınıza zarar verebilir.

Sahte Uygulamalar ve Zararlı Yazılımlar: Sahte VPN uygulamaları veya zararlı yazılımlar, verilerinizi çalabilir veya cihazınıza zarar verebilir.

Önlem: Resmi uygulama mağazalarından indirilen ve iyi değerlendirmelere sahip VPN uygulamalarını tercih edin. Antivirüs ve güvenlik yazılımları kullanarak cihazınızı koruyun.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın