Instagram İçin VPN Kullanırken Dikkat! Instagram’a Giriş İçin Kullanılan VPN’ler Güvenli mi?
Instagram İçin VPN Kullanırken Dikkat! Instagram’a Giriş İçin Kullanılan VPN’ler Güvenli mi?
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/instagram-in...
Girilmesi yasaklanan sitelere girişte kullanılan VPN (Virtual Private Network) gerçekten güvenli mi? Son günlerde Türkiye’de yaşanan Instagram’ın kapatılması ile yeniden popüler hale gelen VPN’lerin tehlikesi de var. Çevrimiçi gizlilik ve güvenlik sağlama amacıyla kullanılan VPN’leri açarken dikkat etmek gerekiyor. İşte Instagram’ın kapatılmasından sonra yeniden gündem olan VPN’ler için dikkat etmeniz gerekenler…
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İnternette çevrimiçi gizliliği sağlayarak engellenmiş sitelere girme konusunda da imkan veren VPN'ler Instagram'ın kapanmasıyla gündemde kendine yer buldu. VPN uygulamaları her zaman beklenen güvenliği sağlamayabilir ve bazı tehlikeler barındırabilir.
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Sözcü’den Okan Çalık’ın haberine göre; İşte VPN uygulamalarının karşılaşabileceği güvenlik tehlikeleri ve bu tehlikelere karşı alınabilecek önlemler:
Kötü Niyetli VPN Sağlayıcıları: Ücretsiz veya düşük kaliteli VPN hizmetleri, kullanıcı verilerini toplama ve üçüncü taraflarla paylaşma riskini taşır.
DNS Sızıntıları: VPN kullanırken, gerçek IP adresinizin ve DNS sorgularınızın sızma riski vardır.
Kötü Şifreleme: Zayıf veya eski şifreleme protokolleri, verilerinizin ele geçirilme riskini artırabilir.
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Kayıt Tutma Politikaları: Bazı VPN sağlayıcıları, kullanıcı aktivitelerini kaydederek gizliliği tehlikeye atabilir.
Bağlantı Kesilme Durumları: VPN bağlantısı kesildiğinde, internet trafiğiniz korunmasız hale gelir.
Sahte Uygulamalar ve Zararlı Yazılımlar: Sahte VPN uygulamaları veya zararlı yazılımlar, verilerinizi çalabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
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