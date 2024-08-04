Instagram İçin ‘Acil Durum’ Çağrısı: CHP, Instagram Konusunda TBMM’ye Seslendi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Instagram'a erişimin engellenmesi konusunda TBMM Dijital mecralar Komisyonu'na acil toplantı çağrısı yaparak 'Komisyon Başkanı Sayın Hüseyin Yayman ve Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da üstüne düşen sorumluluğu almalı ve böylesine önemli bir konuda Meclisimizin bir an evvel devreye girmesi sağlanmalıdır' dedi.