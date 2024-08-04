Instagram Açıldı mı? Instagram’ın Kapatılmasının Nedeni ve Ne Zaman Açılacağı Hakkında Yeni Detaylar
Instagram Açıldı mı? Instagram’ın Kapatılmasının Nedeni ve Ne Zaman Açılacağı Hakkında Yeni Detaylar
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/ekono...
Instagram 50 saatten fazladır kapalı. 48 saat tamamlandığında yasal olarak otomatik olarak açılması bekleniyordu Instagram’ın ancak hala açılmadı.
Sabah’ın haberine göre; BTK tarafından erişime engellenen Instagram, Türkiye’nin istediği kurallara uyana kadar da kapalı kalacak. Instagram’ın kapatılmasının sebebi ise Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket etmesi oldu.
İşte Instagram’ın Türkiye'de neden kapatıldığı ve ne zaman açılacağı konusundaki son bilgiler.
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Türkiye’deki Instagram yasaklanmasının üzerinden 50 saatten fazla geçti. Normalde resmi mahkeme kararı olmaması sebebiyle 48 saat tamamlandığında açılması beklenen Instagram’ın kapalılığı devam ediyor.
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Sabah’ta yer alan habere göre; Instagram’ın Türkiye’de kapatılmasının sebebi ise bugüne kadar yüzlerce kez pek çok içerik nedeniyle resmi şekilde uyarılan Instagram'ın Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket ederek Hamas lideri Haniye paylaşımlarını engellemesi oldu.
Türk vatandaşlarının yaptıkları bazı paylaşımları yayın ilkeleri çerçevesinde kaldıran ya da engelleyen platform BTK tarafından engellendi.
Sorunun aşılması için Türkiye yapıcı bir tutum sergilerken, bu kapsamda önceki gün META'nın Türkiye'deki temsilcileri ile bir toplantı yapılarak Instagram'a talepler iletildi.
Toplantıda Instagram yetkililerine Hamas lideri Haniye'ye başsağlığı mesajı dileyen içeriklerin kaldırılması ile ilgili tutumlarının nedeni sorulurken, yetkililer "Hamas, ABD tarafından bir terör örgütü olarak kabul edildiği için algoritmalar otomatik olarak bu tür paylaşımları kaldırıyor" yanıtını verdi.
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman SABAH'ın sorularını yanıtlarken, "Meta'nın uluslararası dijital şirketlerin ülkelerin hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz” dedi.
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