Instagram Açıldı mı? Instagram’ın Kapatılmasının Nedeni ve Ne Zaman Açılacağı Hakkında Yeni Detaylar

Instagram 50 saatten fazladır kapalı. 48 saat tamamlandığında yasal olarak otomatik olarak açılması bekleniyordu Instagram’ın ancak hala açılmadı.

Sabah’ın haberine göre; BTK tarafından erişime engellenen Instagram, Türkiye’nin istediği kurallara uyana kadar da kapalı kalacak. Instagram’ın kapatılmasının sebebi ise Türkiye'nin Filistin tutumuna aykırı hareket etmesi oldu.

İşte Instagram’ın Türkiye'de neden kapatıldığı ve ne zaman açılacağı konusundaki son bilgiler.