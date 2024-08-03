Instagram’ın Kapatılmasında Kritik Saatler: Instagram Bu Gece Açılabilir ya da Kalıcı Olarak Kapanabilir!

Türkiye’de Instagram’ın kapatılmasının ardından yasal bir süreçle bu erişimin sürekli hale gelmesi için artık saatler kaldı. Mevcut yasaya göre BTK'nın mahkeme kararı olmaksızın re'sen erişim engelinin ardından 48 saat içerisinde sulh ceza hakimliği üzerinden bir mahkeme kararı alınması gerekiyor.

Instagram'ın kalıcı olarak kapatılmasına yol açabilecek mahkeme kararı olmazsa Instagram'a erişim engeli 4 Ağustos 03:00 civarında otomatik olarak kaldırılacak ve platforma erişim yeniden açılmış olacak.

İşte detaylar…