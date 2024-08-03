Instagram’ın Kapatılmasında Kritik Saatler: Instagram Bu Gece Açılabilir ya da Kalıcı Olarak Kapanabilir!
Instagram’ın Kapatılmasında Kritik Saatler: Instagram Bu Gece Açılabilir ya da Kalıcı Olarak Kapanabilir!
Kaynak: https://www.cnbce.com/teknoloji/insta...
Türkiye’de Instagram’ın kapatılmasının ardından yasal bir süreçle bu erişimin sürekli hale gelmesi için artık saatler kaldı. Mevcut yasaya göre BTK'nın mahkeme kararı olmaksızın re'sen erişim engelinin ardından 48 saat içerisinde sulh ceza hakimliği üzerinden bir mahkeme kararı alınması gerekiyor.
Instagram'ın kalıcı olarak kapatılmasına yol açabilecek mahkeme kararı olmazsa Instagram'a erişim engeli 4 Ağustos 03:00 civarında otomatik olarak kaldırılacak ve platforma erişim yeniden açılmış olacak.
İşte detaylar…
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Instagram'ın Türkiye'de yoluna nasıl devam edeceği konusunda kritik saatler yaşanıyor.
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CNBC-E’de yer alan habere göre; BTK'nın Instagram'a Türkiye'de kapatmasının ardından 48 saat içerisinde bu yaptırımı sürdürmek için bir mahkeme kararı çıkarması bekleniyordu.
BTK kaynakları daha önce zaten bu mahkeme kararının alınması için hazırlıkların olduğunu belirtmişti.
BTK'nın erişim engelleme kararını 2 Ağustos 2024 gecesi saat 03:00 civarında uygulamaya koyduğu düşünüldüğünde bu süre 4 Ağustos 2024 yani yarın sabaha karşı 03:00'e kadar doluyordu.
Bu da Instagram'ın Türkiye'de kalıcı olarak kapatılıp kapatılmayacağını netleştirecek olan çıkabilecek bir sulh ceza hakiminin kararını açıklaması için de artık sürenin daraldığı anlamına geliyordu.
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Eğer Instagram'ın kalıcı olarak kapatılmasına yol açabilecek mahkeme kararı olmazsa ne olacak?
Bu durumda re'sen alınan engelleme kararı için geçerli süre olan 48 saat dolduğunda Instagram'a erişim engeli 4 Ağustos 03:00 civarında otomatik olarak kaldırılacak ve platforma erişim yeniden açılmış olacak.
Normal şartlarda eğer kalan saatler içerisinde sulh ceza hakimi erişimin engellenmesine devam kararı açıklarsa bu durumda Instagram'a erişim engeli kalıcı hale gelebilecek.
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