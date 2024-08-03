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Herkes Bir An Önce Açılmasını Bekliyor: Instagram’ın Kapanmasına Tepki Dinmiyor!

Herkes Bir An Önce Açılmasını Bekliyor: Instagram’ın Kapanmasına Tepki Dinmiyor!

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.08.2024 - 13:06

Türkiye’de de milyonlarca kullancısı olan dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram’a, dün geceden beri Türkiye’den giriş yapılamıyor. Ciddi bir ekonomik kayıp yaşanmasına da neden olan Instagram yasağının ne zaman sona ereceği ise henüz belli değil. Birçok ünlü isim de Instagram’ın kapatılmasına tepki göstermeye devam ediyor.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkeme kararına gerek görmeden Türkiye’den Instagram’a erişilmesini engellemişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkeme kararına gerek görmeden Türkiye’den Instagram’a erişilmesini engellemişti.

Resmi bir açıklama olmasa da Instagram’ın kapatılması sebebi olarak, İsrail tarafından katledilen Hamas lideri İsmail Haniye için atılan taziye mesajlarını engellemesi gösteriliyor.

Resmi bir açıklama olmasa da Instagram’ın kapatılması sebebi olarak, İsrail tarafından katledilen Hamas lideri İsmail Haniye için atılan taziye mesajlarını engellemesi gösteriliyor.

Dünyada da haberlere manşet olan Instagram yasağı ile ilgili Türk kullanıcılar da özellikle Twitter üzerinden tepki göstermeye devam ediyor.

Dünyada da haberlere manşet olan Instagram yasağı ile ilgili Türk kullanıcılar da özellikle Twitter üzerinden tepki göstermeye devam ediyor.

Prof. Özgür Demirtaş 👇

Prof. Özgür Demirtaş 👇
twitter.com

Gazeteci Cüneyt Özdemir 👇

Gazeteci Cüneyt Özdemir 👇
twitter.com
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Gazeteci Hande Fırat 👇

Gazeteci Hande Fırat 👇
twitter.com

Programcı ve yapımcı Candaş Tolga Işık 👇

Programcı ve yapımcı Candaş Tolga Işık 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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twitter.com

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