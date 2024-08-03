Herkes Bir An Önce Açılmasını Bekliyor: Instagram’ın Kapanmasına Tepki Dinmiyor!

Türkiye’de de milyonlarca kullancısı olan dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram’a, dün geceden beri Türkiye’den giriş yapılamıyor. Ciddi bir ekonomik kayıp yaşanmasına da neden olan Instagram yasağının ne zaman sona ereceği ise henüz belli değil. Birçok ünlü isim de Instagram’ın kapatılmasına tepki göstermeye devam ediyor.