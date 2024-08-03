Instagram’ın Kapanmasının Ekonomik Maliyeti Büyüyor: E-Ticarette Büyük Zarar Var
Instagram’ın Kapanmasının Ekonomik Maliyeti Büyüyor: E-Ticarette Büyük Zarar Var
BTK kararıyla erişime engelenen Instagram’dan satış yapanlar veya Instagram üzerinden çalışanlar resmen kan ağlıyor. Türkiye’de yaklaşık 30 saattir kapalı olan Instagram sebebiyle yaşanan kaybın 3 milyar lirayı bulabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Instagram’ın kapalı kalmaya devam etmesi e-ticaretteki zararı “yeniden düzeltilemez” seviyeye getirebilir.
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Mahkeme kararı olmadan BTK’nın re’sen kapattığı Instagram’ın, Türkiye’nin e-ticaret hacminde yüzde 10’lık yere sahip olduğu biliniyor.
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Çok ciddi bir rakam olan bu oran, yaklaşık 30 saattir kullanılmaz halde.
CNBC-e’ye konuşan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Instagram’ın kapalı olmasını sektöre günlük kaybının yaklaşık 2 milyar TL olduğunu ifade etti.
Medyascope’a konuşan NewsLab’in kurucusu, akademisyen Dr. Sarphan Uzunoğlu ise kısıtlamanın ekonomik boyutuna dikkat çekerek ve “Burada tişört satanından, oyuncak satanına kadar bir sürü insan var. Bir pazarı öldürüyorlar. Dört-beş gün ciro yapamayan bir şirketin kapanabileceği bir ekonomik ortamdayız” dedi.
Ayrıca Instagram üzerinden çalışan sosyal medya uzmanları, grafikiler ve en ufak hatada milyonlarca ceza kesilen sosyal medya ünlüleri de erişim engeli kararından en fazla etkilenen isimler.
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