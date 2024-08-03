Instagram’ın Kapanmasının Ekonomik Maliyeti Büyüyor: E-Ticarette Büyük Zarar Var

BTK kararıyla erişime engelenen Instagram’dan satış yapanlar veya Instagram üzerinden çalışanlar resmen kan ağlıyor. Türkiye’de yaklaşık 30 saattir kapalı olan Instagram sebebiyle yaşanan kaybın 3 milyar lirayı bulabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Instagram’ın kapalı kalmaya devam etmesi e-ticaretteki zararı “yeniden düzeltilemez” seviyeye getirebilir.