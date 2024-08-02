Instagram'ın Engellenmesiyle İşsiz Kalma Korkusu Yaşayanlar İçini Döktü
Instagram'ın Engellenmesiyle İşsiz Kalma Korkusu Yaşayanlar İçini Döktü
Instagram'ın BTK kararıyla engellenmesinin yankıları hem ülkemizde hem dünyada sürüyor. Tabii işin bir de ticari boyutu var. İlk başta herkesin aklına post başına milyonlar kazanan influencerlar gelse de mesleği sosyal medya, ticaret, tanıtım olan ve Instagram üzerinden para kazanan pek çok çalışan var.
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Konuyu Fatih Altaylı şöyle dile getirmişti...
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Bazı sosyal medya kullanıcılarının isyanı şöyle 👇
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Platform üzerinde çok sayıda girişimci de var.
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Ajanslarda da durum karışık.
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