Instagram'ın Engellenmesiyle İşsiz Kalma Korkusu Yaşayanlar İçini Döktü

Instagram'ın BTK kararıyla engellenmesinin yankıları hem ülkemizde hem dünyada sürüyor. Tabii işin bir de ticari boyutu var. İlk başta herkesin aklına post başına milyonlar kazanan influencerlar gelse de mesleği sosyal medya, ticaret, tanıtım olan ve Instagram üzerinden para kazanan pek çok çalışan var.