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Instagram'ın Engellenmesiyle İşsiz Kalma Korkusu Yaşayanlar İçini Döktü

Instagram'ın Engellenmesiyle İşsiz Kalma Korkusu Yaşayanlar İçini Döktü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.08.2024 - 14:00

Instagram'ın BTK kararıyla engellenmesinin yankıları hem ülkemizde hem dünyada sürüyor. Tabii işin bir de ticari boyutu var. İlk başta herkesin aklına post başına milyonlar kazanan influencerlar gelse de mesleği sosyal medya, ticaret, tanıtım olan ve Instagram üzerinden para kazanan pek çok çalışan var.

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Konuyu Fatih Altaylı şöyle dile getirmişti...

Konuyu Fatih Altaylı şöyle dile getirmişti...

''Özgürlük, iletişim hürriyeti gibi bu iktidarın anlamayacağı kavramlar bir yana Instagram on binlerce kişinin ekmek kapısı.

Orada tanıtım yapıyor, ticaret yapıyor, iş yapıyorlar.

Elbette iktidarın ve onun emrindeki BTK’nin bunu anlaması beklenemez.

Deprem sırasında, kurtarma ekiplerine Twitter üzerinden erişim yapıldığı halde Twitter’i kapatan kafadan bunu anlamasını mı bekleyeceğiz.''

Bazı sosyal medya kullanıcılarının isyanı şöyle 👇

Bazı sosyal medya kullanıcılarının isyanı şöyle 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Platform üzerinde çok sayıda girişimci de var.

Platform üzerinde çok sayıda girişimci de var.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Ajanslarda da durum karışık.

Ajanslarda da durum karışık.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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