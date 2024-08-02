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Instagram’ın Kapatılmasından Sonra Fatih Portakal: “Instagram’dan Sonra Twitter Yasağı da Yaklaşıyor”

Instagram’ın Kapatılmasından Sonra Fatih Portakal: “Instagram’dan Sonra Twitter Yasağı da Yaklaşıyor”

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.08.2024 - 13:18 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 13:23

Tüm dünyanın konuştuğu Türkiye’deki Instagram’ın kapatılması sonrasında en ilginç yorumlardan biri gazeteci Fatih Portakal’dan geldi. Portakal, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada “Bence instagramdan sonra X’i de kapatma hazırlığındalar” iddiasında bulundu. 

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Instagram’ın Türkiye’de erişime kapatılması sadece ülkemizde değil tüm dünyada gündem haline geldi.

Instagram’ın Türkiye’de erişime kapatılması sadece ülkemizde değil tüm dünyada gündem haline geldi.

Instagram’ın kapatılması hakkında yapılan yorumlardan en çok dikkat çekenlerden biri gazeteci Fatih Portakal’dan geldi.

Instagram’ın kapatılması hakkında yapılan yorumlardan en çok dikkat çekenlerden biri gazeteci Fatih Portakal’dan geldi.

Fatih Portakal’ın iddiasına göre Instagram’dan sosyal Twitter’ın da kapatılması gündemde.

Fatih Portakal’ın iddiasına göre Instagram’dan sosyal Twitter’ın da kapatılması gündemde.

İşte Fatih Portakal’ın açıklaması:

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