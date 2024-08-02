Instagram’ın Kapatılmasından Sonra Fatih Portakal: “Instagram’dan Sonra Twitter Yasağı da Yaklaşıyor”

Tüm dünyanın konuştuğu Türkiye’deki Instagram’ın kapatılması sonrasında en ilginç yorumlardan biri gazeteci Fatih Portakal’dan geldi. Portakal, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada “Bence instagramdan sonra X’i de kapatma hazırlığındalar” iddiasında bulundu.