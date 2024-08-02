Instagram’ın Kapatılmasından Sonra Fatih Portakal: “Instagram’dan Sonra Twitter Yasağı da Yaklaşıyor”
Instagram’ın Kapatılmasından Sonra Fatih Portakal: “Instagram’dan Sonra Twitter Yasağı da Yaklaşıyor”
Tüm dünyanın konuştuğu Türkiye’deki Instagram’ın kapatılması sonrasında en ilginç yorumlardan biri gazeteci Fatih Portakal’dan geldi. Portakal, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada “Bence instagramdan sonra X’i de kapatma hazırlığındalar” iddiasında bulundu.
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Instagram’ın Türkiye’de erişime kapatılması sadece ülkemizde değil tüm dünyada gündem haline geldi.
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Instagram’ın kapatılması hakkında yapılan yorumlardan en çok dikkat çekenlerden biri gazeteci Fatih Portakal’dan geldi.
Fatih Portakal’ın iddiasına göre Instagram’dan sosyal Twitter’ın da kapatılması gündemde.
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