Türkiye’de Instagram Yasağı: Detaylar ve Gelecek Senaryolar

Katalog suçlar dediğimiz şeyler, terör propagandası, çocuk istismarı ve uyuşturucu madde kullanımını özendirme gibi ciddi suçları kapsıyor. Yani, Instagram bu tür içerikleri yeterince engelleyemediği için kapatıldı ya da bunlar birer bahane!

Hepimiz için Instagram, sadece fotoğraf paylaştığımız bir uygulama değil, aynı zamanda arkadaşlarımızla bağlantıda kalma, haberleri takip etme ve ilgi alanlarımızla ilgili içerikler bulmak için kullandığımız bir platform. Bu yasak, bu özgürlüklerin kısıtlanması anlamına geliyor. Birçok kişi, bu durumu ifade özgürlüğümüzün ve internet erişimimizin kısıtlanması olarak görüyor, ki bence de öyle. Özellikle gençler ve içerik üreticileri, yasaktan dolayı oldukça rahatsız ve sosyal medyada tepkilerini dile getiriyorlar.

İşin bir de ekonomik boyutu var. Instagram, özellikle küçük işletmeler ve influencerlar için çok önemli bir platform. Türkiye’de e-ticaretin %10’u sosyal medya üzerinden gerçekleşiyor. Yani bu yasak, günlük yaklaşık 1,9 milyar TL’lik bir kayba yol açabilir. Birçok işletme ürünlerini tanıtmak ve satmak için Instagram’ı kullanıyor. Bu yasak devam ederse, bu işletmeler ciddi gelir kayıpları yaşayacak. Influencerlar da markalarla yaptıkları iş birlikleri nedeniyle büyük kayıplar yaşayabilirler.