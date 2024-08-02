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Türkiye’de Instagram Yasağı: Detaylar ve Gelecek Senaryolar

etiket Türkiye’de Instagram Yasağı: Detaylar ve Gelecek Senaryolar

Merve Aydın
Merve Aydın - yazio
02.08.2024 - 19:08 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 19:34

02.08.2024 itibari ile Instagram’a erişimin engellenmesi hepimizi bayağı bir şok etti, değil mi? İşte bu yasağın arkasında neler var, bizi nasıl etkiliyor ve ne yapabiliriz, gelin hep birlikte bakalım.

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Instagram’ın Türkiye’de erişime kapatılması, BTK’nın Instagram’ın katalog suçlarla ilgili düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle almış olduğu bir karar.

Instagram’ın Türkiye’de erişime kapatılması, BTK’nın Instagram’ın katalog suçlarla ilgili düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle almış olduğu bir karar.

Katalog suçlar dediğimiz şeyler, terör propagandası, çocuk istismarı ve uyuşturucu madde kullanımını özendirme gibi ciddi suçları kapsıyor. Yani, Instagram bu tür içerikleri yeterince engelleyemediği için kapatıldı ya da bunlar birer bahane!

Hepimiz için Instagram, sadece fotoğraf paylaştığımız bir uygulama değil, aynı zamanda arkadaşlarımızla bağlantıda kalma, haberleri takip etme ve ilgi alanlarımızla ilgili içerikler bulmak için kullandığımız bir platform. Bu yasak, bu özgürlüklerin kısıtlanması anlamına geliyor. Birçok kişi, bu durumu ifade özgürlüğümüzün ve internet erişimimizin kısıtlanması olarak görüyor, ki bence de öyle. Özellikle gençler ve içerik üreticileri, yasaktan dolayı oldukça rahatsız ve sosyal medyada tepkilerini dile getiriyorlar.

İşin bir de ekonomik boyutu var. Instagram, özellikle küçük işletmeler ve influencerlar için çok önemli bir platform. Türkiye’de e-ticaretin %10’u sosyal medya üzerinden gerçekleşiyor. Yani bu yasak, günlük yaklaşık 1,9 milyar TL’lik bir kayba yol açabilir. Birçok işletme ürünlerini tanıtmak ve satmak için Instagram’ı kullanıyor. Bu yasak devam ederse, bu işletmeler ciddi gelir kayıpları yaşayacak. Influencerlar da markalarla yaptıkları iş birlikleri nedeniyle büyük kayıplar yaşayabilirler.

Şimdi ne yapacağız? Instagram’a alternatif olarak YouTube, TikTok ve Facebook gibi platformlara yönelmemiz gerekecek.

Şimdi ne yapacağız? Instagram’a alternatif olarak YouTube, TikTok ve Facebook gibi platformlara yönelmemiz gerekecek.

Ama bu geçişin zaman alacağı ve Instagram’ın sunduğu benzersiz kullanıcı deneyimini başka bir platformda yakalamanın zor olacağı ortada. İşletmeler ve içerik üreticileri, yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalacak ve bu da ekstra maliyet ve zaman kaybı demek.

Bu tür yasakların hukuki ve etik boyutları da var tabii. Birçok hukukçu ve aktivist, bu yasakların yasal dayanağının zayıf olduğunu ve kullanıcı haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Demokratik bir toplumda ifade özgürlüğünün kısıtlanması ciddi eleştirilere neden oluyor. Devletin bu tür önlemler almasının ardındaki gerekçeler ne olursa olsun, bu durumun bireylerin temel hak ve özgürlüklerini nasıl etkilediği önemli bir tartışma konusu olmaya devam edecek.

Eğer yasak uzun süre devam ederse, sosyal medya kullanıcıları ve işletmeler farklı platformlara adapte olmak zorunda kalacak. Instagram’ın alternatifi olabilecek yeni platformlar ve teknolojiler de ortaya çıkabilir. Ama Instagram gibi büyük bir platformun sunduğu geniş kullanıcı tabanına ve etkileşim imkanlarına kısa sürede ulaşmak zor olacak.

Instagram yasağı, hepimizi olumsuz etkiledi. Bu durum, ifade özgürlüğü ve ekonomik faaliyetler açısından ciddi sorunlar yaratıyor. Umarız ki bu erişim engeli kısa sürede çözülür ve hepimiz tekrar özgürce Instagram’ı kullanabilir hale geliriz. Bu süreçte, sosyal medya kullanıcıları ve işletmeler, yeni stratejiler geliştirmek ve bu zorlu duruma uyum sağlamak zorunda kalacaklar.

Bu durumda ne yapmalıyız? Öncelikle, ifade özgürlüğümüzü ve internet erişimimizi savunmaya devam etmeliyiz. Diğer yandan, işletme sahipleri ve içerik üreticileri olarak alternatif platformları ve stratejileri denemekten başka çaremiz yok gibi görünüyor.

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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