Recep Tayyip Erdoğan'dan Erişilemeyen Instagram'a Hayırlı Cumalar Story'si

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada günün önemli gündem maddesi Türkiye'de Instagram'ın erişime kapatılması. BTK'nın karar gerekçesi kategori suçlar ama asıl gerekçenin Hamas lideri Haniye paylaşımını yapılamamasına bir tepki olduğuna inanılıyor. Erişim engelinin ilk gününün en ilginç olaylarından biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu platformdan paylaşım yapması...