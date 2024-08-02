Anayasa Mahkemesi’nden Instagram Engeli Sonrasında Manidar Karar!
Anayasa Mahkemesi’nden Instagram Engeli Sonrasında Manidar Karar!
Türkiye kapatılan Instagram’ı konuşurken Anayasa Mahkemesi’nin paylaşımı ise gündem oldu. Yüksek mahkemenin paylaşımında, “İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali” başlığı kullanıldı. Mahkemenin paylaşımı kısa süre sonrasın hesaptan silindi.
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Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı dezenformasyonla mücadele ile ilgili attığı adımların Anayasa’ya uygun olmadığına karar verdi ve haberleşme hürriyetine müdahale olduğunu söyledi.
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"İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali” isimle Twitter’da paylaşılan kararda şunlar yer aldı;
“Anayasa Mahkemesi, 27/12/2023 tarihinde E.2020/88 numaralı dosyada, (66) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5. maddesiyle (14) numaralı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen 6/A maddesinin (c) ve (ç) bentlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.”
Mahkeme, İletişim Başkanlığı’na verilen yetkinin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle verilemeyeceğini, kanunla düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.
Anayasa Mahkemesi, kısa süre sonra ise Twitter’dan yaptığı paylaşımı sildi.
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