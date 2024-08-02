Anayasa Mahkemesi’nden Instagram Engeli Sonrasında Manidar Karar!

Türkiye kapatılan Instagram’ı konuşurken Anayasa Mahkemesi’nin paylaşımı ise gündem oldu. Yüksek mahkemenin paylaşımında, “İletişim Başkanlığının Basın Özgürlüğü ve İfade Özgürlüğüne Müdahale Etmesine İmkân Tanıyabilecek Kuralların İptali” başlığı kullanıldı. Mahkemenin paylaşımı kısa süre sonrasın hesaptan silindi.