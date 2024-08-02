Instagram'a Erişim Engeli Getirildi, Karar BTK'dan
Instagram'a Erişim Engeli Getirildi, Karar BTK'dan
2 Ağustos sabahı Instagram'ı açan büyük sürprizle kaşılaştı! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile Instagram'a erişim engeli getirildi. Peki, Instagram erişim engeli ne kadar sürecek? Engel ne zaman kaldırılacak?
İşte, detaylar...
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2 Ağustos itibarıyla Instagram'ı açamayanlar, ilk etapta 'Instagram çöktü' zannetti. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında yer alan karar ise erişim engelini ortaya çıkardı.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişim engeli getirdi.
İşte, BTK'nın Instagram'a erişim kararı
Karar sonrası Türkiye'deki kullanıcılar Instagram uygulaması ve web sitesine erişim sağlayamıyor. Erişim engelinin süresine ilişkin ise henüz her 2 kurumdan da açıklama gelmedi.
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