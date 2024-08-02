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Instagram'a Erişim Engeli Getirildi, Karar BTK'dan

Instagram'a Erişim Engeli Getirildi, Karar BTK'dan

Instagram
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 08:23 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 08:27

2 Ağustos sabahı Instagram'ı açan büyük sürprizle kaşılaştı! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile Instagram'a erişim engeli getirildi. Peki, Instagram erişim engeli ne kadar sürecek? Engel ne zaman kaldırılacak? 

İşte, detaylar...

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2 Ağustos itibarıyla Instagram'ı açamayanlar, ilk etapta 'Instagram çöktü' zannetti. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında yer alan karar ise erişim engelini ortaya çıkardı.

2 Ağustos itibarıyla Instagram'ı açamayanlar, ilk etapta 'Instagram çöktü' zannetti. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında yer alan karar ise erişim engelini ortaya çıkardı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişim engeli getirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a erişim engeli getirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi internet sitesindeki bilgi sorgulama menüsünde Instagram erişim engelinin sebebi ve kararın ne kadar süreceği konusunda bilgiye yer verilmedi.

İşte, BTK'nın Instagram'a erişim kararı

İşte, BTK'nın Instagram'a erişim kararı

Karar sonrası Türkiye'deki kullanıcılar Instagram uygulaması ve web sitesine erişim sağlayamıyor. Erişim engelinin süresine ilişkin ise henüz her 2 kurumdan da açıklama gelmedi.

Karar sonrası Türkiye'deki kullanıcılar Instagram uygulaması ve web sitesine erişim sağlayamıyor. Erişim engelinin süresine ilişkin ise henüz her 2 kurumdan da açıklama gelmedi.

Bu sabah saat 03.00'ten itibaren getirilen idari tedbir kararının ya Cumhurbaşkanlığı ya da bir bakanlık tarafından talep edildiği düşünülüyor. BTK, kararını ise bir sulh ceza hakimliği tarafından onaylanmak zorunda olduğu biliniyor.

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