Yılmaz Özdil’in 2000 Model Siyasi Eleştirisi Twitter’da Alay Konusu Oldu
Yılmaz Özdil’in 2000 Model Siyasi Eleştirisi Twitter’da Alay Konusu Oldu
Instagram'a erişim engeli geldi, sosyal medya kullanıcıları ve ünlü simaların yaptığı eleştiriler ise gündeme bomba gibi düştü. Yılmaz Özdil de yaptığı 2000 model siyasi eleştiririyle sosyal medya kullanıcılarının diline dolaştı!
İşte, detaylar...
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2 Ağustos Cuma günü saat 03.00 civarında BTK kararı ile Instagram'a erişim engeli getirildi. Yasağın ardından milyonlar, engelin sebebini araştırmaya başladı. Tabii Instagram'ın ne zaman açılacağı da merak konusuydu.
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Derken sosyal medyadan birbirinden farklı iddia ve yorumlar peş peşe geldi. Kimileri ülkemizde ilan edilen Milli Yas'ın yasak ile ilgisi olduğunu düşündü.
Yılmaz Özdil de dayanamadı, yaptı Milenyum'dan kalma esprisini: Yas'ak!
Tabii hemen mizanşörler de devreye girdi 👇
Tabii yeni nesil konuyu tam olarak anlamadı! Ne diyelim, MSN devrine yetişmeyen nasıl bilsin... 👇
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Umarız oğlun bunu okumuyordur... 👇
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Yoksa yeni kitap mı geliyor! 👇
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Bu gerçekten yaşanmış olmalı! 👇
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