Yılmaz Özdil’in 2000 Model Siyasi Eleştirisi Twitter’da Alay Konusu Oldu

Instagram'a erişim engeli geldi, sosyal medya kullanıcıları ve ünlü simaların yaptığı eleştiriler ise gündeme bomba gibi düştü. Yılmaz Özdil de yaptığı 2000 model siyasi eleştiririyle sosyal medya kullanıcılarının diline dolaştı!

İşte, detaylar...