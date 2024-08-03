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Yılmaz Özdil’in 2000 Model Siyasi Eleştirisi Twitter’da Alay Konusu Oldu

Yılmaz Özdil’in 2000 Model Siyasi Eleştirisi Twitter’da Alay Konusu Oldu

Twitter Instagram Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 10:47 Son Güncelleme: 03.08.2024 - 10:53

Instagram'a erişim engeli geldi, sosyal medya kullanıcıları ve ünlü simaların yaptığı eleştiriler ise gündeme bomba gibi düştü. Yılmaz Özdil de yaptığı 2000 model siyasi eleştiririyle sosyal medya kullanıcılarının diline dolaştı! 

İşte, detaylar...

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2 Ağustos Cuma günü saat 03.00 civarında BTK kararı ile Instagram'a erişim engeli getirildi. Yasağın ardından milyonlar, engelin sebebini araştırmaya başladı. Tabii Instagram'ın ne zaman açılacağı da merak konusuydu.

2 Ağustos Cuma günü saat 03.00 civarında BTK kararı ile Instagram'a erişim engeli getirildi. Yasağın ardından milyonlar, engelin sebebini araştırmaya başladı. Tabii Instagram'ın ne zaman açılacağı da merak konusuydu.

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