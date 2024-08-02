Instagram Hangi Ülkelerde Yasaklı? Instagram'a Erişim Engeli Geldi, Türkiye de O Ülkeler Arasına Girdi
Instagram Hangi Ülkelerde Yasaklı? Instagram'a Erişim Engeli Geldi, Türkiye de O Ülkeler Arasına Girdi
Sosyal medya platformu Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile getirilen erişim yasağı üklenin gündemine oturdu. Dünyanın da gözü erişim yasağına çevrildi. Yasağın ne zaman kalkacağına dair herhangi bir açıklama gelmezken, Türkiye de Instagram'a erişim engeli getiren ülkeler arasına girmiş oldu! Peki, hangi ülkelerde Instagram yasağı var?
İşte, sosyal medya platformlarına yasak getiren o ülkeler...
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BTK'dan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli geldi. Türkiye'de yaklaşık olarak 58 milyon kişinin kullandığı platformun neden yasaklandığı ise henüz bilinmiyor.
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Türkiye de Instagram'ın yasaklı olduğu ülkeler arasına girdi!
Çin
Kuzey Kore
Rusya
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İran
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