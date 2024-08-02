Instagram Hangi Ülkelerde Yasaklı? Instagram'a Erişim Engeli Geldi, Türkiye de O Ülkeler Arasına Girdi

Temmuz 2009'dan beri pek çok sosyal medya platformu gibi Instagram'da engelli siteler ve uygulamalar arasında yerini alıyor.

Facebook, Twitter (X), Instagram, Google ve WhatsApp hizmetleri de ülkede engelleniyor. Dahası, Çinli şirket Bytedance tarafından geliştirilen TikTok da yasaklılar arasında yerini alıyor. Bunun yerine uluslararası içeriklerin engellendiği ve çocukların kullanıma sınırlama getirile ikiz bir uygulama olan Douyin kullanılıyor. Çin'de mesajlaşma için ise WeChat kullanılıyor. Tüm bu yasakların gerekçesi ise 'Siber güvenlik'.