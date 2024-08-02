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Instagram Hangi Ülkelerde Yasaklı? Instagram'a Erişim Engeli Geldi, Türkiye de O Ülkeler Arasına Girdi

Instagram Hangi Ülkelerde Yasaklı? Instagram'a Erişim Engeli Geldi, Türkiye de O Ülkeler Arasına Girdi

Instagram Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 11:28

Sosyal medya platformu Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile getirilen erişim yasağı üklenin gündemine oturdu. Dünyanın da gözü erişim yasağına çevrildi. Yasağın ne zaman kalkacağına dair herhangi bir açıklama gelmezken, Türkiye de Instagram'a erişim engeli getiren ülkeler arasına girmiş oldu! Peki, hangi ülkelerde Instagram yasağı var? 

İşte, sosyal medya platformlarına yasak getiren o ülkeler...

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BTK'dan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli geldi. Türkiye'de yaklaşık olarak 58 milyon kişinin kullandığı platformun neden yasaklandığı ise henüz bilinmiyor.

BTK'dan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli geldi. Türkiye'de yaklaşık olarak 58 milyon kişinin kullandığı platformun neden yasaklandığı ise henüz bilinmiyor.

Detaylar Haberimizde

Türkiye de Instagram'ın yasaklı olduğu ülkeler arasına girdi!

Türkiye de Instagram'ın yasaklı olduğu ülkeler arasına girdi!

Yasağa ilişkin tartışmalar devam ederken, gelin bir de Instagram'ın yasak olduğu diğer ülkelere bakalım. Üstelik bu ülkelerde sadece Instagram değil, pek çok sosyal medya platformu ile birlikte internet siteleri de yasaklı!

Çin

Çin

Temmuz 2009'dan beri pek çok sosyal medya platformu gibi Instagram'da engelli siteler ve uygulamalar arasında yerini alıyor. 

Facebook, Twitter (X), Instagram, Google ve WhatsApp hizmetleri de ülkede engelleniyor. Dahası, Çinli şirket Bytedance tarafından geliştirilen TikTok da yasaklılar arasında yerini alıyor. Bunun yerine uluslararası içeriklerin engellendiği ve çocukların kullanıma sınırlama getirile ikiz bir uygulama olan Douyin kullanılıyor. Çin'de mesajlaşma için ise WeChat kullanılıyor. Tüm bu yasakların gerekçesi ise 'Siber güvenlik'.

Kuzey Kore

Kuzey Kore

Kuzey Kore Hükümeti, Facebook ve Twitter'ı 2016'da resmen engelledi. Daha sonra sosyal medyanın dışında neredeyse tüm internete yasak geldi. Ülkede yaklaşık olarak 30 siteye erişim olduğu biliniyor. Çin merkezli platform TikTok dahil tüm sosyal medya platformları yasaklı listesinde.

Rusya

Rusya

2022 yılında Rusya, vatandaşlarına yönelik şiddet çağrıları içeren içerikler nedeniyle popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi. 

Bu durum, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından yapılan bir açıklama ile kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, 'Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya'da Instagram'a erişim engelli getirilmiştir' ifadesi kullanıldı. Öte yandan Rusya'da Instagram'ın dışında Twitter, Facebook ve Linkedln da yasaklı.

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İran

İran

İran da batı kaynaklı platformların yanında Çin merkezli uygulamalara da yasak getiren ülkelerden. İran'da Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Discord, Weibo, TitTok ve Twitch gibi sosyal medya platformların tamamı yasaklı. Ayrıca ülkede internetin zararlarını engellemek ve yine 'Siber güvenliği' sağlamak adına 5 milyondan fazla internet sitesinin erişiminin engellendiği biliniyor.

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