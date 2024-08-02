Instagram'a Erişim Engeli Geldi, Sosyal Medya Kullanıcıları X'te İsyan Etti!
Instagram'a Erişim Engeli Geldi, Sosyal Medya Kullanıcıları X'te İsyan Etti!
Instagram'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile erişim engeli getirilmesinin ardından tepkiler peş peşe geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken yorumlar yapıldı.
İşte detaylar...
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi internet sitesindeki bilgi sorgulama menüsünde Instagram'a erişim engeli geldiğini duyurdu!
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Engel resmen X'i karıştırdı! 👇
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