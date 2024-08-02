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Instagram'a Erişim Engeli Geldi, Sosyal Medya Kullanıcıları X'te İsyan Etti!

Instagram'a Erişim Engeli Geldi, Sosyal Medya Kullanıcıları X'te İsyan Etti!

Instagram Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 09:48

Instagram'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile erişim engeli getirilmesinin ardından tepkiler peş peşe geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken yorumlar yapıldı. 

İşte detaylar...

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi internet sitesindeki bilgi sorgulama menüsünde Instagram'a erişim engeli geldiğini duyurdu!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) resmi internet sitesindeki bilgi sorgulama menüsünde Instagram'a erişim engeli geldiğini duyurdu!

Erişim engelinin ardından, sosyal medya kullanıcıları X üzerinden isyan etmeye başladı.

Erişim Engeli Hakkında Detaylar Haberimizde

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