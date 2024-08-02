Herkes Yüklüyor: Instagram'ın Kapatılmasıyla VPN Uygulamaları Mobil Mağazalarda Birinci
Herkes Yüklüyor: Instagram'ın Kapatılmasıyla VPN Uygulamaları Mobil Mağazalarda Birinci
Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' araştırması yaparken VPN kullanımında da artış görüldü. Milyonlarca kişinin 'VPN ile Instagram' araştırması yapmasıyla, Google Play ve App Store'da en popüler uygulamalar, VPN haline geldi.
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Milyonlarca kullanıcısının bulunduğu Instagram, Türkiye'de erişime kapatıldı.
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Kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' ve 'Instagram ne zaman açılacak?' gibi araştırmalar yaparken resmi kurumlardan gelecek açıklamalar da merakla bekleniyor.
Vatandaşlar, erişim engeli getirilen Instagram'a girişin yolunu ise VPN uygulamalarıyla buldu. Türkiye'de son bir günde Google'da yapılan 'VPN' araştırmalarında büyük bir artış görüldü.
Kullanıcılar 'Instagram VPN ile nasıl açılır?' araştırması yaparken App Store'da en popüler uygulamalar listesinde de VPN uygulamaları yer aldı.
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