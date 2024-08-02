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Herkes Yüklüyor: Instagram'ın Kapatılmasıyla VPN Uygulamaları Mobil Mağazalarda Birinci

Herkes Yüklüyor: Instagram'ın Kapatılmasıyla VPN Uygulamaları Mobil Mağazalarda Birinci

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.08.2024 - 17:42

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' araştırması yaparken VPN kullanımında da artış görüldü. Milyonlarca kişinin 'VPN ile Instagram' araştırması yapmasıyla, Google Play ve App Store'da en popüler uygulamalar, VPN haline geldi.

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Milyonlarca kullanıcısının bulunduğu Instagram, Türkiye'de erişime kapatıldı.

Milyonlarca kullanıcısının bulunduğu Instagram, Türkiye'de erişime kapatıldı.

Instagram'a pek çok ülkede getirilen erişim sıkıntısı, dünya çapında gündem oldu. Son olarak Türkiye'de de erişim engeli getirildi.

Kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' ve 'Instagram ne zaman açılacak?' gibi araştırmalar yaparken resmi kurumlardan gelecek açıklamalar da merakla bekleniyor.

Kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' ve 'Instagram ne zaman açılacak?' gibi araştırmalar yaparken resmi kurumlardan gelecek açıklamalar da merakla bekleniyor.

Konuya dair son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi;

Vatandaşlar, erişim engeli getirilen Instagram'a girişin yolunu ise VPN uygulamalarıyla buldu. Türkiye'de son bir günde Google'da yapılan 'VPN' araştırmalarında büyük bir artış görüldü.

Vatandaşlar, erişim engeli getirilen Instagram'a girişin yolunu ise VPN uygulamalarıyla buldu. Türkiye'de son bir günde Google'da yapılan 'VPN' araştırmalarında büyük bir artış görüldü.

Kullanıcılar 'Instagram VPN ile nasıl açılır?' araştırması yaparken App Store'da en popüler uygulamalar listesinde de VPN uygulamaları yer aldı.

Kullanıcılar 'Instagram VPN ile nasıl açılır?' araştırması yaparken App Store'da en popüler uygulamalar listesinde de VPN uygulamaları yer aldı.

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