Herkes Yüklüyor: Instagram'ın Kapatılmasıyla VPN Uygulamaları Mobil Mağazalarda Birinci

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi. Kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' araştırması yaparken VPN kullanımında da artış görüldü. Milyonlarca kişinin 'VPN ile Instagram' araştırması yapmasıyla, Google Play ve App Store'da en popüler uygulamalar, VPN haline geldi.