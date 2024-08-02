Instagram’ın Kapatılması Hakkında Bakan’dan Açıklama: Instagram Ne Zaman Açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de hatta dünyada da gündem olan Instagram kısıtlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Instagram'a getirilen kısıtlamanın sebebi olarak 'kurullara uyulmaması'nı gösteren Bakan “Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Yaptıkları, eksiklikleri belli, onları yerine getirdikleri an biz engeli kaldıracağız' dedi.

İşte Bakan Uraloğlu'nun, tüm dünyada gündem olaran Instagram'ın kısıtlanması hakkındaki açıklamaları...