Instagram’ın Kapatılması Hakkında Bakan’dan Açıklama: Instagram Ne Zaman Açılacak?
Instagram’ın Kapatılması Hakkında Bakan’dan Açıklama: Instagram Ne Zaman Açılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de hatta dünyada da gündem olan Instagram kısıtlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Instagram'a getirilen kısıtlamanın sebebi olarak 'kurullara uyulmaması'nı gösteren Bakan “Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Yaptıkları, eksiklikleri belli, onları yerine getirdikleri an biz engeli kaldıracağız' dedi.
İşte Bakan Uraloğlu'nun, tüm dünyada gündem olaran Instagram'ın kısıtlanması hakkındaki açıklamaları...
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Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi.
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Kullanıcılar, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor.
Erişim engeliyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan ve açıklama yaptı.
Konuyla ilgili son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. İşte o açıklama:
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