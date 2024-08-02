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Instagram’ın Kapatılması Hakkında Bakan’dan Açıklama: Instagram Ne Zaman Açılacak?

etiket Instagram’ın Kapatılması Hakkında Bakan’dan Açıklama: Instagram Ne Zaman Açılacak?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.08.2024 - 16:43 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 17:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de hatta dünyada da gündem olan Instagram kısıtlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Instagram'a getirilen kısıtlamanın sebebi olarak 'kurullara uyulmaması'nı gösteren Bakan “Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Yaptıkları, eksiklikleri belli, onları yerine getirdikleri an biz engeli kaldıracağız' dedi. 

İşte Bakan Uraloğlu'nun, tüm dünyada gündem olaran Instagram'ın kısıtlanması hakkındaki açıklamaları...

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Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi.

Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim engellendi.

Kullanıcılar, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor.

Kullanıcılar, platforma erişim sağlamada sorun yaşarken 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt arıyor.

Erişim engeliyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan ve açıklama yaptı.

Erişim engeliyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan ve açıklama yaptı.

Konuyla ilgili son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. İşte o açıklama:

Konuyla ilgili son açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. İşte o açıklama:

'Vatandaşımızın hissiyatını doğru yönetmeye çalışıyoruz. Biz iletişim halindeyiz. Türkiye temsilcisi olan ilgili ile beraber, arkadaşlarımız görüşme halinde. Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli, o eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak.'

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