Instagram’ın Kapatılması Hakkında Hükümetten Resmi Açıklama: “Ne Gerekiyorsa Yapacağız”
Instagram’ın Kapatılması Hakkında Hükümetten Resmi Açıklama: “Ne Gerekiyorsa Yapacağız”
Türkiye’de Instagram’ın kısıtlanması hakkında hükümet kadından resmi açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, tüm dünyanın konuştuğu olay haline gelen Türkiye’de Instagram’ın kapatılması hakkında açıklama yaptı.
Instagram’ın kapatılması hakkında “Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz” dedi ve ekledi:
'Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız.”
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Instagram’ın Türkiye’de kısıtlanması sadece ülkemizde değil tüm dünyada konuşulan bir konu haline geldi.
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Hükümet kanadından Instagram’ın kapatılması konusunda resmi bir açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.
Sosyal medya hesabından Instagram’ın kapatılması konusunda açıklama yapan Sayan şu ifadeleri kullandı:
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