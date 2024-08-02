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Instagram’ın Kapatılması Hakkında Hükümetten Resmi Açıklama: “Ne Gerekiyorsa Yapacağız”

Instagram’ın Kapatılması Hakkında Hükümetten Resmi Açıklama: “Ne Gerekiyorsa Yapacağız”

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.08.2024 - 15:32 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 15:42

Türkiye’de Instagram’ın kısıtlanması hakkında hükümet kadından resmi açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, tüm dünyanın konuştuğu olay haline gelen Türkiye’de Instagram’ın kapatılması hakkında açıklama yaptı. 

Instagram’ın kapatılması hakkında “Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz. Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz” dedi ve ekledi: 

'Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacağız.”

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Instagram’ın Türkiye’de kısıtlanması sadece ülkemizde değil tüm dünyada konuşulan bir konu haline geldi.

Instagram’ın Türkiye’de kısıtlanması sadece ülkemizde değil tüm dünyada konuşulan bir konu haline geldi.

Hükümet kanadından Instagram’ın kapatılması konusunda resmi bir açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.

Hükümet kanadından Instagram’ın kapatılması konusunda resmi bir açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan geldi.

Sosyal medya hesabından Instagram’ın kapatılması konusunda açıklama yapan Sayan şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya hesabından Instagram’ın kapatılması konusunda açıklama yapan Sayan şu ifadeleri kullandı:

“Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.

Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.

Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.

Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler.

Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.

Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar.

Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik.

Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar.

'Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar.

Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz.

Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız.”

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