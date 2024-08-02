Türkiye'de Erişime Kapatılan Instagram Filistin'de Serbest

Instagram tüm dünyada oldukça yaygın bir uygulama... Dünyada birkaç ülke hariç milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Bu sabah itibariyle Türkiye de erişim engeli getiren birkaç ülke arasına girdi. Peki Filistin içeriklerinin karartıldığı iddiasıyla erişime kapatılan dev mecra Filistin'de serbest mi? Kaç milyon kullanıcısı var?