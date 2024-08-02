Türkiye'de Erişime Kapatılan Instagram Filistin'de Serbest
Türkiye'de Erişime Kapatılan Instagram Filistin'de Serbest
Instagram tüm dünyada oldukça yaygın bir uygulama... Dünyada birkaç ülke hariç milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Bu sabah itibariyle Türkiye de erişim engeli getiren birkaç ülke arasına girdi. Peki Filistin içeriklerinin karartıldığı iddiasıyla erişime kapatılan dev mecra Filistin'de serbest mi? Kaç milyon kullanıcısı var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İran ziyaretinde suikaste uğrayan Hamas lideri Haniye'yi Instagram'da anmak isteyen pek çok kişi uyarı almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu da uğruna milli yas ilan edilen Hamas lideri için Instagram'ın engellendiği yorumlarına neden oldu.
BTK'nın kararıyla birlikte Türkiye Instagram'a erişim engeli getiren birkaç ülkeden biri oldu.
Şehir planlamacısı Buğra Gökçe ise ülkemizde engelli olan Instagram'ın Filistin'de serbest olduğunu aktardı.
Verilen bilgiye göre en çok kullanılan uygulama Instagram'la birlikte Meta çatısı altında faaliyet sürdüren Facebook.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı raporlara göre Filistin'de yaklaşık üçte biri Instagram üyesi. Filistin'de 1 milyon 659 bin Instagram hesabı bulunuyor.
Paylaşımın tamamı şu şekilde 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın