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Ekrem İmamoğlu Instagram'ın Engellenmesini Instagram'da Canlı Yayın Açarak Protesto Etti

Ekrem İmamoğlu Instagram'ın Engellenmesini Instagram'da Canlı Yayın Açarak Protesto Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.08.2024 - 14:41 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 14:45

Instagram'ın engellenmesine muhalif siyasiler de tepki gösterdi. Pek çok politikacı tepkisini Twitter (X) üzerinden verirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkisini farklı bir yolla gösterdi. Instagram üzerinden canlı yayın açtı.

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Instagram'a gelen erişim engeli siyasilerin de radarında girdi.

Instagram'a gelen erişim engeli siyasilerin de radarında girdi.

İlk tepki gösterenlerden biri de Ekrem İmamoğlu'ydu. İmamoğlu kararı verenleri böyle eleştirdi.

İlk tepki gösterenlerden biri de Ekrem İmamoğlu'ydu. İmamoğlu kararı verenleri böyle eleştirdi.
twitter.com

İBB Başkanı Instagram hesabından canlı yayın açtı. Yayında öne çıkan başlıklar şöyle;

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