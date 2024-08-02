Ekrem İmamoğlu Instagram'ın Engellenmesini Instagram'da Canlı Yayın Açarak Protesto Etti
Ekrem İmamoğlu Instagram'ın Engellenmesini Instagram'da Canlı Yayın Açarak Protesto Etti
Instagram'ın engellenmesine muhalif siyasiler de tepki gösterdi. Pek çok politikacı tepkisini Twitter (X) üzerinden verirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkisini farklı bir yolla gösterdi. Instagram üzerinden canlı yayın açtı.
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Instagram'a gelen erişim engeli siyasilerin de radarında girdi.
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İlk tepki gösterenlerden biri de Ekrem İmamoğlu'ydu. İmamoğlu kararı verenleri böyle eleştirdi.
İBB Başkanı Instagram hesabından canlı yayın açtı. Yayında öne çıkan başlıklar şöyle;
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