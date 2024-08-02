Ekrem İmamoğlu Instagram'ın Engellenmesini Instagram'da Canlı Yayın Açarak Protesto Etti

Instagram'ın engellenmesine muhalif siyasiler de tepki gösterdi. Pek çok politikacı tepkisini Twitter (X) üzerinden verirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkisini farklı bir yolla gösterdi. Instagram üzerinden canlı yayın açtı.