İtalya'da 'Latte' İsteyen Süt İçer: Turistlerin Farkında Olmadan Yaptığı 14 Hata
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Bu listedeki 14 hatanın bazısı garip bir bakışla geçer, bazısı karakolda biter. Marakeş'teki riadlardan Norveç'teki kuzey ışıklarına kadar her maddeyi bugünkü kurallarla yeniden kontrol ettik.
1. Marakeş'e gidip yalnızca zincir otellere bakmak.
2. Londra'daki kraliyet muhafızlarını fotoğraf dekoru sanmak.
3. Japonya'da trende telefonla konuşmak.
4. Tayvan'ı yalnızca Taipei'den ibaret sanmak.
5. İtalya'da kafeye girip "Bir latte" demek.
6. Hawaii'de okyanusu yüzme havuzu gibi görmek.
7. Portekiz'de masaya gelen ekmek ve zeytini ikram sanmak.
8. Yeni Zelanda güneşini hafife almak.
9. Almanya'da alışverişi pazar gününe bırakmak.
10. Almanya'da Nazi selamını "şaka" sanmak.
11. Bisiklet yolunu kaldırım sanmak.
12. Fransa'da dükkâna girip selam vermeden soru sormak.
13. Birleşik Krallık'ı Londra'dan ibaret görmek.
14. Kuzey ışıklarını her mevsim görülür sanmak.
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