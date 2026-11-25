Fas'ın eski şehirlerinde, medinanın içinde riad denen geleneksel evler var. Sokağa bakan cephesi sade, odaları ise ortadaki avluya açılıyor. Avluda çoğu zaman bir çeşme ya da küçük bir bahçe oluyor. Bu evlerin birçoğu bugün konuk evine dönüşmüş, şehri bir de içeriden görmek mümkün.