Instagram’ın Kapatılmasına Bir Tepki de Ekrem İmamoğlu’ndan: “Instagram Bir An Önce Açılmalı”
Instagram’ın Kapatılmasına Bir Tepki de Ekrem İmamoğlu’ndan: “Instagram Bir An Önce Açılmalı”
Tüm dünyada gündem olan Instagram’ın Türkiye’de erişime kapatılmasına bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. “Instagram bir an önce açılmalı” diyen İmamoğlu’nun Instagram hakkındaki sözleri şu şekilde…
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Türkiye bu sabah Instagram’sız bir sabaha uyandı.
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Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Türkiye’de erişime kapatıldı.
Her kesimden büyük eleştiri alan Instagram’ın kapatılması konusunda bir açıklama da Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.
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