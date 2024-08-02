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Instagram’ın Kapatılmasına Bir Tepki de Ekrem İmamoğlu’ndan: “Instagram Bir An Önce Açılmalı”

Instagram’ın Kapatılmasına Bir Tepki de Ekrem İmamoğlu’ndan: “Instagram Bir An Önce Açılmalı”

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.08.2024 - 12:58

Tüm dünyada gündem olan Instagram’ın Türkiye’de erişime kapatılmasına bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. “Instagram bir an önce açılmalı” diyen İmamoğlu’nun Instagram hakkındaki sözleri şu şekilde…

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Türkiye bu sabah Instagram’sız bir sabaha uyandı.

Türkiye bu sabah Instagram’sız bir sabaha uyandı.

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Türkiye’de erişime kapatıldı.

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Türkiye’de erişime kapatıldı.

Her kesimden büyük eleştiri alan Instagram’ın kapatılması konusunda bir açıklama da Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

Her kesimden büyük eleştiri alan Instagram’ın kapatılması konusunda bir açıklama da Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

“Instagram bir an önce açılmalı” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

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