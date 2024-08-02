Instagram’ı Kapatma Kararı Nasıl Alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Gereğini Yapın” Talimatı
Instagram’ı Kapatma Kararı Nasıl Alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Gereğini Yapın” Talimatı
Türkiye’de bu sabahtan itibaren Instagram’a giriş engellenmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkeme kararı olmadan re’sen kapatma yetkisini kullanarak Instagram’a giriş yasağını almıştı. Instagram’ı kapatma sebebi olarak ise İsmail Haniye mesajlarını engellemesi gösteriliyordu. Gazeteci Muhammed Vefa, Instagram’ı kapatma kararının nasıl alındığını paylaştı.
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram’a artık Türkiye’de giriş yapılamayacak.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan kapatma kararının sebebi resmi olarak açıklanmadı.
Gazeteci Muhammed Vefa, Instagram’ın kapatılma kararının nasıl alındığını şöyle ifade etti
"İsmail Haniye ile ilgili taziye fotoğraflarına Instagram'ın erişim engeli getirdiği Erdoğan'a aktarılmış. Erdoğan da duruma tepki gösterip gerekeni yapın talimatı vermiş. Durum bundan ibaret. Katalog suç vs. söz konusu değil.”
Vefa ayrıca kapatılma kararı sonrasın yapılan Instagram toplantısında da yasağın devam etmesi yönünde karar çıktığını iddia etti.
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Muhammed Vefa'nın paylaşımı 👇
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