Instagram’ı Kapatma Kararı Nasıl Alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Gereğini Yapın” Talimatı

Türkiye’de bu sabahtan itibaren Instagram’a giriş engellenmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkeme kararı olmadan re’sen kapatma yetkisini kullanarak Instagram’a giriş yasağını almıştı. Instagram’ı kapatma sebebi olarak ise İsmail Haniye mesajlarını engellemesi gösteriliyordu. Gazeteci Muhammed Vefa, Instagram’ı kapatma kararının nasıl alındığını paylaştı.