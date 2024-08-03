DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? VPN İndirmeden Instagram'a Girmek Mümkün mü?
DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? VPN İndirmeden Instagram'a Girmek Mümkün mü?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile erişim engeli getirilen Instagram, Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milyonların kullandığı sosyal medya platformu, 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinden biri erişime kapalı. Bu yüzden pek çok kişi Instagram'a VPN ile girmeye çalışıyor. Peki, VPN'siz Instagram'a gitmek mümkün mü? DNS ayarları nasıl değiştirilir?
İşte, detaylar...
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Türkiye'de 58 milyondan fazla kullanıcısı olan Instagram'a getirilen erişim engeli, VPN kullanımını artırdı.
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Peki, VPN'siz Instagram'a Nasıl Girilir?
DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?
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