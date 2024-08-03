DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? VPN İndirmeden Instagram'a Girmek Mümkün mü?

DNS ayarlarını değiştirmek isteyenler için adım adım bir rehber de hazırladık:

Ayarlar menüsüne giriş yapın. (Bu, genellikle cihazınızın ana ekranında bulunan bir dişli çark simgesi ile temsil edilir.)

WiFi seçeneğini bulun ve seçin. Bağlandığınız ağın yanında, bir yuvarlak içerisinde “i” harfi bulunur. Bu harfe tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranı aşağıya kaydırın ve “DNS’i Ayarla” seçeneğini bulun ve seçin. (Bu, genellikle ağ ayarları veya bağlantılar altında bulunur.)

“Elle” yazan seçeneği bulun ve seçin. Bu, genellikle ağ ayarları veya bağlantılar altında bulunur. Açılan ekstra bölümde “Sunucu Ekle” seçeneğine tıklayın ve “1.1.1.1” yazın.

Son adım olarak, WiFi bağlantınızı kapatıp açın. Bu işlemi tamamladıktan sonra, Instagram’a sorunsuz bir şekilde giriş yapabilirsiniz.