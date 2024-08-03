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DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? VPN İndirmeden Instagram'a Girmek Mümkün mü?

DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir? VPN İndirmeden Instagram'a Girmek Mümkün mü?

Instagram Dns Erişim Engeli
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.08.2024 - 11:13

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile erişim engeli getirilen Instagram, Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milyonların kullandığı sosyal medya platformu, 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinden biri erişime kapalı. Bu yüzden pek çok kişi Instagram'a VPN ile girmeye çalışıyor. Peki, VPN'siz Instagram'a gitmek mümkün mü? DNS ayarları nasıl değiştirilir? 

İşte, detaylar...

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Türkiye'de 58 milyondan fazla kullanıcısı olan Instagram'a getirilen erişim engeli, VPN kullanımını artırdı.

Türkiye'de 58 milyondan fazla kullanıcısı olan Instagram'a getirilen erişim engeli, VPN kullanımını artırdı.

VPN uygulaması mobil mağazada trende girerken, kimi kullanıcılar VPN'siz Instagram'a girmeyi tercih etti.

VPN ile Instagram'a Nasıl Girilir?

Peki, VPN'siz Instagram'a Nasıl Girilir?

Peki, VPN'siz Instagram'a Nasıl Girilir?

Eğer VPN'i güvenli bulmayanlardansanız, VPN'siz Instagram'a girmek de mümkün! Bunun için yapmanız gereken tek şey ise telefonunuzun DNS ayarlarınızı değiştirmek.

DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?

DNS Ayarları Nasıl Değiştirilir?

DNS ayarlarını değiştirmek isteyenler için adım adım bir rehber de hazırladık:

  • Ayarlar menüsüne giriş yapın. (Bu, genellikle cihazınızın ana ekranında bulunan bir dişli çark simgesi ile temsil edilir.)

  • WiFi seçeneğini bulun ve seçin. Bağlandığınız ağın yanında, bir yuvarlak içerisinde “i” harfi bulunur. Bu harfe tıklayın.

  • Karşınıza çıkan ekranı aşağıya kaydırın ve “DNS’i Ayarla” seçeneğini bulun ve seçin. (Bu, genellikle ağ ayarları veya bağlantılar altında bulunur.)

  • “Elle” yazan seçeneği bulun ve seçin. Bu, genellikle ağ ayarları veya bağlantılar altında bulunur. Açılan ekstra bölümde “Sunucu Ekle” seçeneğine tıklayın ve “1.1.1.1” yazın.

  • Son adım olarak, WiFi bağlantınızı kapatıp açın. Bu işlemi tamamladıktan sonra, Instagram’a sorunsuz bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

  • Bu adımlar, genellikle ağ ayarlarınızı değiştirmek için kullanılır ve genellikle internet hızınızı artırmak veya belirli sitelere erişimi engellemek için kullanılır.

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