Instagram Hamas Lideri İsmail Haniye Paylaşımları Nedeniyle mi Kapatıldı?
Instagram Hamas Lideri İsmail Haniye Paylaşımları Nedeniyle mi Kapatıldı?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla Instagram’a Türkiye’den erişim engellenmişti. Resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmezken, Instagram’ın erişim engelinin sebebi olarak İsrail tarafından katledilen Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarını engellemesi gösteriliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 31 Temmuz’da yaptığı paylaşımda Instagram’ın taziye paylaşımlarını engellemesine tepki göstermişti.
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Hamas’ın siyasi lideri İsmail Haniye, İran ziyareti sırasında öldürülmüş ve Türkiye’de Haniye için yas ilan edilmişti.
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Ayrıca bu gece saat 03.00’te Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla Instagram’a Türkiye’den erişim engeli getirildi.
Cnbc-e’nin iddiasına göre, Instagram’a getirilen erişim engelinin sebebi Haniye için atılan taziye mesajlarını engellemesi.
Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun erişim engeli için re’sen kapatma yetkisini kullandığı ve kısa zamanda mahkeme kararının da çıkacağı öğrenildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da geçtiğimiz günlerde paylaşımları engelleyen Instagram’a tepki göstermişti.
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Altun, “Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir.” ifadelerini kullanmıştı.
Fahrettin Altun’un paylaşımı 👇
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