Instagram Hamas Lideri İsmail Haniye Paylaşımları Nedeniyle mi Kapatıldı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla Instagram’a Türkiye’den erişim engellenmişti. Resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmezken, Instagram’ın erişim engelinin sebebi olarak İsrail tarafından katledilen Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarını engellemesi gösteriliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 31 Temmuz’da yaptığı paylaşımda Instagram’ın taziye paylaşımlarını engellemesine tepki göstermişti.