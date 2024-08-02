AYM’den Yeni Açıklama Geldi: “Yoğunluk Sebebiyle Siteye Girilemiyor”
AYM’den Yeni Açıklama Geldi: “Yoğunluk Sebebiyle Siteye Girilemiyor”
Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı ile ilgili aldığı kararı önce Twitter’dan paylaşmış ancak sonrasında hemen silmişti. Ayrıca mahkemenin resmi sitesine de giriş yapılamıyordu. Mahkeme son yaptığı açıklamada siteye yoğunluk sebebiyle girilemediğini duyurdu.
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Türkiye’de Instagram’ın kapatıldığı gün Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararı paylaşması gözlerden kaçmamıştı.
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Mahkeme, sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklamada daha bulundu.
Resmi siteye girilememesinin sebebi olarak yoğunluğu gösteren Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı ile ilgili aldığı kararın Resmi Gazete yayımlandığını ve sitede bulunduğu ifade etti.
AYM’nin paylaşımı 👇
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