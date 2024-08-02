Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AYM’den Yeni Açıklama Geldi: “Yoğunluk Sebebiyle Siteye Girilemiyor”

AYM’den Yeni Açıklama Geldi: “Yoğunluk Sebebiyle Siteye Girilemiyor”

Anayasa Mahkemesi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.08.2024 - 12:40 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 12:42

Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı ile ilgili aldığı kararı önce Twitter’dan paylaşmış ancak sonrasında hemen silmişti. Ayrıca mahkemenin resmi sitesine de giriş yapılamıyordu. Mahkeme son yaptığı açıklamada siteye yoğunluk sebebiyle girilemediğini duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye’de Instagram’ın kapatıldığı gün Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararı paylaşması gözlerden kaçmamıştı.

Türkiye’de Instagram’ın kapatıldığı gün Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararı paylaşması gözlerden kaçmamıştı.

Tüm detaylar burada 👇

Mahkeme, sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklamada daha bulundu.

Mahkeme, sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklamada daha bulundu.

Resmi siteye girilememesinin sebebi olarak yoğunluğu gösteren Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı ile ilgili aldığı kararın Resmi Gazete yayımlandığını ve sitede bulunduğu ifade etti.

Resmi siteye girilememesinin sebebi olarak yoğunluğu gösteren Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı ile ilgili aldığı kararın Resmi Gazete yayımlandığını ve sitede bulunduğu ifade etti.

AYM’nin paylaşımı 👇

AYM’nin paylaşımı 👇
twitter.com

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın