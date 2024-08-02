AYM’den Yeni Açıklama Geldi: “Yoğunluk Sebebiyle Siteye Girilemiyor”

Anayasa Mahkemesi, İletişim Başkanlığı ile ilgili aldığı kararı önce Twitter’dan paylaşmış ancak sonrasında hemen silmişti. Ayrıca mahkemenin resmi sitesine de giriş yapılamıyordu. Mahkeme son yaptığı açıklamada siteye yoğunluk sebebiyle girilemediğini duyurdu.