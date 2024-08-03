Instagram Yasağı Devam Ediyor: Instagram’a Giriş Yapılamamasının AK Parti’ye Karşılığı Nasıl Olacak?

Dün sabahtan bu yana Türkiye’de Instagram’a giriş yapamıyor. Instagram’ın BTK kararıyla kapatılmasının yankıları devam ediyor. Tüm toplumsal kesimlerden Instagram’ın kapatılmasına tepkiler gelirken ASAL Araştırma Direktörü Adem Belede dikkat çeken bir açıklama yaptı. Belede, Instagram’ın kapatılmasının AK Parti’nin oylarını düşüreceğini iddia etti.

İşte Instagram’ın Türkiye’de kapatılmasının ardından yapılan açıklamanın detayları…