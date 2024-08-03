Instagram Yasağı Devam Ediyor: Instagram’a Giriş Yapılamamasının AK Parti’ye Karşılığı Nasıl Olacak?
Instagram Yasağı Devam Ediyor: Instagram’a Giriş Yapılamamasının AK Parti’ye Karşılığı Nasıl Olacak?
Dün sabahtan bu yana Türkiye’de Instagram’a giriş yapamıyor. Instagram’ın BTK kararıyla kapatılmasının yankıları devam ediyor. Tüm toplumsal kesimlerden Instagram’ın kapatılmasına tepkiler gelirken ASAL Araştırma Direktörü Adem Belede dikkat çeken bir açıklama yaptı. Belede, Instagram’ın kapatılmasının AK Parti’nin oylarını düşüreceğini iddia etti.
İşte Instagram’ın Türkiye’de kapatılmasının ardından yapılan açıklamanın detayları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye dün alınan Instagram’ın kapatılması kararının etkilerini yaşamaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HAMAS Lideri İsmail Haniyye ile ilgili paylaşımlara müdahale ettiği gerekçesiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından dün erişime kapatılan Instagram, vatandaşların en çok vakit geçirdiği sosyal medya platformlarından biriydi.
Konu hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instragram ile görüşme halinde olduklarını ve gerekli hassasiyeti gösterdikleri takdirde üzerlerine düşeni yapıp yasağı kaldıracaklarını açıkladı.
Instagram’ın kapatılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Asal Araştırma direktörü Adem Belede kararın AK Parti’ye kötü yansıyacağını iddia etti.
Belede açıklamasında ““BTK kararıyla Türkiye’de Instagram’ın erişime kapatılması daha şimdiden AK Parti’nin 2 puan oy kaybına neden olacak. Kapatılma kararının uzaması halinde bu kaybın artma ihtimali yüksektir” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın