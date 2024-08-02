Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Instagram Kısıtlamasına Tepki Gösterenlere ‘Hain’ Dedi

Tüm dünyada yankı uyandıran Türkiye’de Instagram’ın kısıtlanmasına tepki gösterenlere de Oktay Saral’dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral “Özgürlükçülük değil iki yüzlülüktür. Bunlar özgürlükten yana değil hainlikten yanadırlar!” dedi.