Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Instagram Kısıtlamasına Tepki Gösterenlere ‘Hain’ Dedi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Instagram Kısıtlamasına Tepki Gösterenlere ‘Hain’ Dedi
Tüm dünyada yankı uyandıran Türkiye’de Instagram’ın kısıtlanmasına tepki gösterenlere de Oktay Saral’dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral “Özgürlükçülük değil iki yüzlülüktür. Bunlar özgürlükten yana değil hainlikten yanadırlar!” dedi.
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Instagram’a getirilen kısıtlamanın yankıları devam ederken hükümet cephesinden bir açıklama da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saraydan geldi.
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Instagram’ın kısıtlanmasına tepki gösterenleri eleştiren Oktay Saral “Bunlar özgürlükten yana değil hainlikten yanadırlar!” dedi.
İşte Oktay Saral’ın açıklaması:
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