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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Instagram Kısıtlamasına Tepki Gösterenlere ‘Hain’ Dedi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Instagram Kısıtlamasına Tepki Gösterenlere ‘Hain’ Dedi

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.08.2024 - 18:30 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 19:43

Tüm dünyada yankı uyandıran Türkiye’de Instagram’ın kısıtlanmasına tepki gösterenlere de Oktay Saral’dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral “Özgürlükçülük değil iki yüzlülüktür. Bunlar özgürlükten yana değil hainlikten yanadırlar!” dedi. 

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Instagram’a getirilen kısıtlamanın yankıları devam ederken hükümet cephesinden bir açıklama da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saraydan geldi.

Instagram’a getirilen kısıtlamanın yankıları devam ederken hükümet cephesinden bir açıklama da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saraydan geldi.

Instagram’ın kısıtlanmasına tepki gösterenleri eleştiren Oktay Saral “Bunlar özgürlükten yana değil hainlikten yanadırlar!” dedi.

Instagram’ın kısıtlanmasına tepki gösterenleri eleştiren Oktay Saral “Bunlar özgürlükten yana değil hainlikten yanadırlar!” dedi.

İşte Oktay Saral’ın açıklaması:

İşte Oktay Saral’ın açıklaması:

Instagram, paylaşımları kaldırırken, dolandırıcılık hesaplarına el atmayıp ve nefret yayan hesaplara dokunmayıp, değerlerimize gerekçesiz kısıtlamalar koyarken basın özgürlüğünden bahsetmeyenler bugün Instagram'a kısıtlama getirilince basın özgürlüğü çığırtkanlığı yapmakta. 

Bu tavırları özgürlükçülük değil iki yüzlülüktür. Bunlar özgürlükten yana değil hainlikten yanadırlar!”

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