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Instagram Kapatılmıştı Sıra Facebook’ta mı? Facebook, Diyanet’in Hesabını Kısıtladı!

Instagram Kapatılmıştı Sıra Facebook’ta mı? Facebook, Diyanet’in Hesabını Kısıtladı!

Facebook Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.08.2024 - 17:18

Instagram’a getirilen kısıtlamanın yankıları devam ederken bir gelişme de Facebook kanadında yaşandı. Milyarlarca kullanıcısı olan Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İsmail Heniyye paylaşımını kaldırarak hesabı kısıtladı. 

Instagram’ın kapatılmasından sonra şimdi de gözler Facebook’ta! Facebook’un bu hamlesi sonrası kapatılması gündeme gelecek mi? 

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Türkiye bu sabah Instagram’ın kapatılması ile güne başladı.

Türkiye bu sabah Instagram’ın kapatılması ile güne başladı.

Platformun kapatılması sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Platformun kapatılması sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Instagram’ın kapatılmasıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi:

Instagram’ın kapatılmasıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi:

'Vatandaşımızın hissiyatını doğru yönetmeye çalışıyoruz. Biz iletişim halindeyiz. Türkiye temsilcisi olan ilgili ile beraber, arkadaşlarımız görüşme halinde. Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli, o eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak.'

Instagram’ın kapatılmasının yankıları tüm hızıyla devam ederken bir gelişme de Facebook kanadında yaşandı.

Instagram’ın kapatılmasının yankıları tüm hızıyla devam ederken bir gelişme de Facebook kanadında yaşandı.

Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İsmail Heniyye paylaşımını kaldırarak hesabı kısıtladı.

Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İsmail Heniyye paylaşımını kaldırarak hesabı kısıtladı.
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Şimdi gözler birken daha BTK’da olacak. Facebook’a giriş de Instagram gibi kısıtlanacak mı?

Şimdi gözler birken daha BTK’da olacak. Facebook’a giriş de Instagram gibi kısıtlanacak mı?
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