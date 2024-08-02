Instagram Kapatılmıştı Sıra Facebook’ta mı? Facebook, Diyanet’in Hesabını Kısıtladı!
Instagram Kapatılmıştı Sıra Facebook’ta mı? Facebook, Diyanet’in Hesabını Kısıtladı!
Instagram’a getirilen kısıtlamanın yankıları devam ederken bir gelişme de Facebook kanadında yaşandı. Milyarlarca kullanıcısı olan Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İsmail Heniyye paylaşımını kaldırarak hesabı kısıtladı.
Instagram’ın kapatılmasından sonra şimdi de gözler Facebook’ta! Facebook’un bu hamlesi sonrası kapatılması gündeme gelecek mi?
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Türkiye bu sabah Instagram’ın kapatılması ile güne başladı.
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Platformun kapatılması sadece Türkiye’de değil tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
Instagram’ın kapatılmasıyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi:
Instagram’ın kapatılmasının yankıları tüm hızıyla devam ederken bir gelişme de Facebook kanadında yaşandı.
Facebook, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İsmail Heniyye paylaşımını kaldırarak hesabı kısıtladı.
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Şimdi gözler birken daha BTK’da olacak. Facebook’a giriş de Instagram gibi kısıtlanacak mı?
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