VPN'le Instagram'a Girenlerden Her Durumda Komik Olabileceğimizin Kanıtı Paylaşımlar
VPN'le Instagram'a Girenlerden Her Durumda Komik Olabileceğimizin Kanıtı Paylaşımlar
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Türkiye'e yaklaşık 58 milyon kullanıcının Instagram'a erişimi engellendi.
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VPN kullanımı son iki günde yaygınlaşınca, goygoyu da eksik olmadı!
Kimileri VPN açmaya dahi üşense de...
Kimileri VPN'le bile takip iteği atmaktan vazgeçmedi. 😂
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Reels izlemeden duramayanlar...
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