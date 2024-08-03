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VPN'le Instagram'a Girenlerden Her Durumda Komik Olabileceğimizin Kanıtı Paylaşımlar

VPN'le Instagram'a Girenlerden Her Durumda Komik Olabileceğimizin Kanıtı Paylaşımlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.08.2024 - 21:29

Türkiye, 2 gündür Instagramsız bir hayat sürüyor. BTK kararıyla erişime kapatılan Instagram'a giriş yapılamıyor. Vatandaşlar ise çareyi VPN kullanmakta bulunca, birbirinden komik yorumlar da gecikmedi!

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Türkiye'e yaklaşık 58 milyon kullanıcının Instagram'a erişimi engellendi.

Türkiye'e yaklaşık 58 milyon kullanıcının Instagram'a erişimi engellendi.

BTK kararıyla erişime kapatılan Instagram'da vakit geçiremeyen vatandaşlar, diğer sosyal medya platformlarında aldı soluğu.

Tabii VPN kullananlar da vardı;

VPN kullanımı son iki günde yaygınlaşınca, goygoyu da eksik olmadı!

VPN kullanımı son iki günde yaygınlaşınca, goygoyu da eksik olmadı!
twitter.com

Kimileri VPN açmaya dahi üşense de...

Kimileri VPN açmaya dahi üşense de...
twitter.com

Kimileri VPN'le bile takip iteği atmaktan vazgeçmedi. 😂

Kimileri VPN'le bile takip iteği atmaktan vazgeçmedi. 😂
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

Reels izlemeden duramayanlar...

Reels izlemeden duramayanlar...
twitter.com

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twitter.com
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