Hangi VPN'i Kullanıyorsunuz? Erişime Kapatılan Instagram'da Bakanlıklardan Paylaşım Yapıldı
Hangi VPN'i Kullanıyorsunuz? Erişime Kapatılan Instagram'da Bakanlıklardan Paylaşım Yapıldı
Milyonlarca kullanıcının bulunduğu sosyal medya platformu Instagram, erişime kapatıldı. Instagram'a getirilen kısıtlamanın yankıları devam ederken, bazı Bakanlıkların Instagram sayfalarında paylaşım yapıldı.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile 2 Ağustos Cuma günü saat 03.00'den itibaren Instagram'a erişim engel getirildi.
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Vatandaşlar, Instagram'a erişebilmek için çareyi VPN uygulamalarında buldu.
Vatandaşlar VPN araştırması içerisindeyken Bakanlık sayfalarından paylaşım yapıldığı görüldü.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Instagram sayfasından yapılan paylaşıma da vatandaşlardan tepki yağdı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Instagram sayfası saat 18.00 itibariyle incelendiğinde, önceki paylaşımların kaldırıldığı görüldü.
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