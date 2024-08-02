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Hangi VPN'i Kullanıyorsunuz? Erişime Kapatılan Instagram'da Bakanlıklardan Paylaşım Yapıldı

Hangi VPN'i Kullanıyorsunuz? Erişime Kapatılan Instagram'da Bakanlıklardan Paylaşım Yapıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.08.2024 - 18:56 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 19:08

Milyonlarca kullanıcının bulunduğu sosyal medya platformu Instagram, erişime kapatıldı. Instagram'a getirilen kısıtlamanın yankıları devam ederken, bazı Bakanlıkların Instagram sayfalarında paylaşım yapıldı.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile 2 Ağustos Cuma günü saat 03.00'den itibaren Instagram'a erişim engel getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile 2 Ağustos Cuma günü saat 03.00'den itibaren Instagram'a erişim engel getirildi.

Türkiye'de yaklaşık 58 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın erişime kapatılmasına tepkiler ise büyüyor.

Vatandaşlar, Instagram'a erişebilmek için çareyi VPN uygulamalarında buldu.

Vatandaşlar, Instagram'a erişebilmek için çareyi VPN uygulamalarında buldu.

Instagram'a giriş yapmak isteyenlerin en çok araştırdığı konunun başında, VPN uygulamaları geldi.

Mobil mağazalarda VPN uygulamaları birinci sıraya yükseldi!

Vatandaşlar VPN araştırması içerisindeyken Bakanlık sayfalarından paylaşım yapıldığı görüldü.

Vatandaşlar VPN araştırması içerisindeyken Bakanlık sayfalarından paylaşım yapıldığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın saat 18.00 itibariyle '8 saat önce' post, 10 saat önce ise 'hikaye' paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Instagram sayfasından yapılan paylaşıma da vatandaşlardan tepki yağdı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Instagram sayfasından yapılan paylaşıma da vatandaşlardan tepki yağdı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Instagram sayfası saat 18.00 itibariyle incelendiğinde, önceki paylaşımların kaldırıldığı görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Instagram sayfası saat 18.00 itibariyle incelendiğinde, önceki paylaşımların kaldırıldığı görüldü.

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