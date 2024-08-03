Adeta Solan Bir Çiçek Gibi Hissettikleri Birbirinden Huzursuz Anları Anlatarak Herkesi Hüzünlendiren Kişiler
Adeta Solan Bir Çiçek Gibi Hissettikleri Birbirinden Huzursuz Anları Anlatarak Herkesi Hüzünlendiren Kişiler
Zaman zaman adeta solan bir çiçek gibi hissettiğimiz anlar olabilir. Bu anlar bazen hevesimizi kursağımızda bırakır, zaman zaman da bizi derinden yaralar. Peki diğer kullanıcıların huzursuz hissettikleri anlar hangileri?
Buyurun beraber bakalım👇
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Herkesin huzurlu hissettiği bir an vardır. Zaman zaman bazı insanların yanında, bazı mekanlarda ve bazı anlarda kendimiz adeta bir çiçek bahçesinde hissederiz.
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Diğer kullanıcılar ne demiş, gelin beraber bakalım!👇
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