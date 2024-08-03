Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Adeta Solan Bir Çiçek Gibi Hissettikleri Birbirinden Huzursuz Anları Anlatarak Herkesi Hüzünlendiren Kişiler

Adeta Solan Bir Çiçek Gibi Hissettikleri Birbirinden Huzursuz Anları Anlatarak Herkesi Hüzünlendiren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 13:39

Zaman zaman adeta solan bir çiçek gibi hissettiğimiz anlar olabilir. Bu anlar bazen hevesimizi kursağımızda bırakır, zaman zaman da bizi derinden yaralar. Peki diğer kullanıcıların huzursuz hissettikleri anlar hangileri?

Buyurun beraber bakalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Herkesin huzurlu hissettiği bir an vardır. Zaman zaman bazı insanların yanında, bazı mekanlarda ve bazı anlarda kendimiz adeta bir çiçek bahçesinde hissederiz.

Bir kullanıcı da 'Tarif et' diyerek solan bir çiçek misali gibi hissettiren o anları merak etti.

Diğer kullanıcılar ne demiş, gelin beraber bakalım!👇

Diğer kullanıcılar ne demiş, gelin beraber bakalım!👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın