Instagram'ın Kapatılmasına Özgür Demirtaş'tan Tepki: 'Acilen Açılması Gerekir'

Instagram'ın BTK tarafından kısıtlanması sebebiyle birçok kullanıcı hesaplarına erişemiyor. Ünlü isimlerden siyasetçilere kadar birçok kişinin de gündeminde bu konu var. Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise 'Instagram'ın acilen açılması gerekir' diyerek tepki gösterdi.

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