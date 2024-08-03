Instagram'ın Kapatılmasına Özgür Demirtaş'tan Tepki: 'Acilen Açılması Gerekir'
Instagram'ın Kapatılmasına Özgür Demirtaş'tan Tepki: 'Acilen Açılması Gerekir'
Instagram'ın BTK tarafından kısıtlanması sebebiyle birçok kullanıcı hesaplarına erişemiyor. Ünlü isimlerden siyasetçilere kadar birçok kişinin de gündeminde bu konu var. Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise 'Instagram'ın acilen açılması gerekir' diyerek tepki gösterdi.
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Instagram'ın BTK tarafından erişime engellenmesi son günlerde kullanıcıları en çok üzen gündem konularından bir tanesi.
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Instagram'a erişim sağlayabilmek için çeşitli yollar deneyen kullanıcılar ise Instagram'ın ne zaman açılacağını merak ediyor.
Hatırlarsanız Özgür Demirtaş da Instagram'ın kapatılması konusunda tepki gösteren isimlerden bir tanesiydi.
"Instagram'ın acilen açılması gerekir," diyen Demirtaş'ın açıklaması...👇
Diğer kullanıcılar ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇
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