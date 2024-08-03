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Instagram'ın Kapatılmasına Özgür Demirtaş'tan Tepki: 'Acilen Açılması Gerekir'

Instagram'ın Kapatılmasına Özgür Demirtaş'tan Tepki: 'Acilen Açılması Gerekir'

Instagram özgür demirtaş
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 13:22

Instagram'ın BTK tarafından kısıtlanması sebebiyle birçok kullanıcı hesaplarına erişemiyor. Ünlü isimlerden siyasetçilere kadar birçok kişinin de gündeminde bu konu var. Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise 'Instagram'ın acilen açılması gerekir' diyerek tepki gösterdi.

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Instagram'ın BTK tarafından erişime engellenmesi son günlerde kullanıcıları en çok üzen gündem konularından bir tanesi.

Instagram'ın BTK tarafından erişime engellenmesi son günlerde kullanıcıları en çok üzen gündem konularından bir tanesi.

Instagram'a erişim sağlayabilmek için çeşitli yollar deneyen kullanıcılar ise Instagram'ın ne zaman açılacağını merak ediyor.

Instagram'a erişim sağlayabilmek için çeşitli yollar deneyen kullanıcılar ise Instagram'ın ne zaman açılacağını merak ediyor.

Hatırlarsanız Özgür Demirtaş da Instagram'ın kapatılması konusunda tepki gösteren isimlerden bir tanesiydi.

Hatırlarsanız Özgür Demirtaş da Instagram'ın kapatılması konusunda tepki gösteren isimlerden bir tanesiydi.

"Gerisi laga luga" diyerek açıklama yapan Özgür Demirtaş, bu sefer de başka bir açıklamasıyla gündeme geldi.

"Instagram'ın acilen açılması gerekir," diyen Demirtaş'ın açıklaması...👇

"Instagram'ın acilen açılması gerekir," diyen Demirtaş'ın açıklaması...👇
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