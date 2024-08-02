Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Ortadoğu'da Hakkını Aramanın Yolu...
Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Ortadoğu'da Hakkını Aramanın Yolu...
Türkiye, 2 Ağustos Cuma günü Instagram'sız bir güne uyandı. BTK kararı ile erişime engellenen Instagram'a kullanıcılar giriş sağlayamadı. Vatandaşlardan tepki yağarken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da 'Ortadoğu gibi bir bataklıkta' hakkını aramanın yolunu paylaştı.
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2 Ağustos Cuma günü Instagram, 58 milyon kullanıcısının olduğu Türkiye'de erişime engellendi.
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"Instagram bir an önce açılmalı" çağrısında bulunanların sayısı artarken Barolar Birliği'nden de açıklama geldi.
Ünlü tarihçi ve yazar Emrah Safa Gürkan, "Size kötü bir haberim var" diyerek düşüncelerini paylaştı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş da sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
"Hakkını aramanın TEK yolu: Herkesten daha ZENGİN ve GÜÇLÜ olmaktır. Gerisi Laga Luga"
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