Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Ortadoğu'da Hakkını Aramanın Yolu...

Türkiye, 2 Ağustos Cuma günü Instagram'sız bir güne uyandı. BTK kararı ile erişime engellenen Instagram'a kullanıcılar giriş sağlayamadı. Vatandaşlardan tepki yağarken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da 'Ortadoğu gibi bir bataklıkta' hakkını aramanın yolunu paylaştı.