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Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Ortadoğu'da Hakkını Aramanın Yolu...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Ortadoğu'da Hakkını Aramanın Yolu...

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.08.2024 - 01:30

Türkiye, 2 Ağustos Cuma günü Instagram'sız bir güne uyandı. BTK kararı ile erişime engellenen Instagram'a kullanıcılar giriş sağlayamadı. Vatandaşlardan tepki yağarken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da 'Ortadoğu gibi bir bataklıkta' hakkını aramanın yolunu paylaştı.

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2 Ağustos Cuma günü Instagram, 58 milyon kullanıcısının olduğu Türkiye'de erişime engellendi.

2 Ağustos Cuma günü Instagram, 58 milyon kullanıcısının olduğu Türkiye'de erişime engellendi.

BTK kararıyla erişimi kapatılan Instagram'a hala giriş sağlanamıyor. Muhalefetten ve vatandaşlardan bu duruma tepki yağıyor.

"Instagram bir an önce açılmalı" çağrısında bulunanların sayısı artarken Barolar Birliği'nden de açıklama geldi.

"Instagram bir an önce açılmalı" çağrısında bulunanların sayısı artarken Barolar Birliği'nden de açıklama geldi.

Barolar Birliği,  “Instagram’ın kapatılması ölçüsüz bir tedbirdir.' açıklamasında bulundu.

Bu sırada, kapatılan Instagram'da bakanlık sayfalarından paylaşım yapıldığı görüldü.

Ünlü tarihçi ve yazar Emrah Safa Gürkan, "Size kötü bir haberim var" diyerek düşüncelerini paylaştı.

Ünlü tarihçi ve yazar Emrah Safa Gürkan, "Size kötü bir haberim var" diyerek düşüncelerini paylaştı.

Detaylar için;

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"Hakkını aramanın TEK yolu: Herkesten daha ZENGİN ve GÜÇLÜ olmaktır. Gerisi Laga Luga"

"Hakkını aramanın TEK yolu: Herkesten daha ZENGİN ve GÜÇLÜ olmaktır. Gerisi Laga Luga"
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