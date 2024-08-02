Emrah Safa Gürkan'dan Instagram Yasağına Yorum: Yarın Kendini Piramitte Çalışırken Bulursun
Emrah Safa Gürkan'dan Instagram Yasağına Yorum: Yarın Kendini Piramitte Çalışırken Bulursun
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 58 milyon kullanıcılı sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "'Vatandaşımızın hissiyatını doğru yönetmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.
Instagram'a getirilen engele ünlü isimlerden tepki yağarken ünlü tarihçi ve yazar Emrah Safa Gürkan da Twitter (X) hesabından paylaşımda bulundu.
"Şimdi şaka gibi geliyor ama..."
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Ünlü tarihçinin paylaşımı yorumsuz da kalmadı.
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