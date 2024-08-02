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Emrah Safa Gürkan'dan Instagram Yasağına Yorum: Yarın Kendini Piramitte Çalışırken Bulursun

Emrah Safa Gürkan'dan Instagram Yasağına Yorum: Yarın Kendini Piramitte Çalışırken Bulursun

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.08.2024 - 20:33

58 milyon kullanıcının bulunduğu Instagram, BTK kararı ile erişime kapatıldı. Vatandaşlardan ve ünlü isimlerden erişim yasağına tepki yağarken ünlü tarihçi ve yazar Emrah Safa Gürkan da bir paylaşım yaptı.

Gürkan 'Size kötü bir haberim var' diyerek tepkisini dile getirdi.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 58 milyon kullanıcılı sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 58 milyon kullanıcılı sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirdi.

2 Ağustos Cuma günü saat 03.00'den itibaren getirilen erişim engeline, vatandaşlardan tepki yağarken resmi kurumlardan da açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "'Vatandaşımızın hissiyatını doğru yönetmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "'Vatandaşımızın hissiyatını doğru yönetmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamalarda 'Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli, o eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak.' ifadelerini kullandı.

Instagram'a getirilen engele ünlü isimlerden tepki yağarken ünlü tarihçi ve yazar Emrah Safa Gürkan da Twitter (X) hesabından paylaşımda bulundu.

Instagram'a getirilen engele ünlü isimlerden tepki yağarken ünlü tarihçi ve yazar Emrah Safa Gürkan da Twitter (X) hesabından paylaşımda bulundu.

"Her şeye evet diyerek size piramit de yaptırırlar..."

"Şimdi şaka gibi geliyor ama..."

"Şimdi şaka gibi geliyor ama..."
twitter.com
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Ünlü tarihçinin paylaşımı yorumsuz da kalmadı.

Ünlü tarihçinin paylaşımı yorumsuz da kalmadı.
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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