Emrah Safa Gürkan'dan Instagram Yasağına Yorum: Yarın Kendini Piramitte Çalışırken Bulursun

58 milyon kullanıcının bulunduğu Instagram, BTK kararı ile erişime kapatıldı. Vatandaşlardan ve ünlü isimlerden erişim yasağına tepki yağarken ünlü tarihçi ve yazar Emrah Safa Gürkan da bir paylaşım yaptı.

Gürkan 'Size kötü bir haberim var' diyerek tepkisini dile getirdi.