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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Herkesin Gerçeklik Algısını Yerle Bir Eden Acayip Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Herkesin Gerçeklik Algısını Yerle Bir Eden Acayip Kişiler

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.08.2024 - 11:39

Instagram'ın kapatılmasından beri birçok kişi gönderi paylaşamıyor. Fakat zaman zaman Instagram'da fotoğraf paylaşan kişilerin fotoğrafları üzerinde oynadığına şahit oluyoruz. Birazdan göreceğiniz fotoğraflar ise gerçeklik algınızı yerle bir edecek türden!

Buyurun👇

Kaynak: https://www.boredpanda.com/instagram-...

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Tüm profili bu tarz fotoğrafla dolu."

2. "Tüm profili bu tarz fotoğrafla dolu."

3. "Tanışma uygulamalarına yüklenmemesi gereken fotoğraflar..."

3. "Tanışma uygulamalarına yüklenmemesi gereken fotoğraflar..."

4. "Instagram vs. Gerçek hayat..."

4. "Instagram vs. Gerçek hayat..."

5. "Bizim spor salonundaki çocuğun Instagram'ı hep böyle fotoğraflarla dolu..."

5. "Bizim spor salonundaki çocuğun Instagram'ı hep böyle fotoğraflarla dolu..."
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6. Ablam böyle bir şey mümkün mü sence?

6. Ablam böyle bir şey mümkün mü sence?

7. "Sadece filtre var."

7. "Sadece filtre var."

8. 👇

8. 👇

9. "Gözlerinde ruh yok resmen..."

9. "Gözlerinde ruh yok resmen..."

10. "Kafa ve vücut orantısı neden böyle?"

10. "Kafa ve vücut orantısı neden böyle?"
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11. "Şaka mı bu?"

11. "Şaka mı bu?"

12. Yok artık!

12. Yok artık!

13. Bu geceki kabusum belli oldu.

13. Bu geceki kabusum belli oldu.

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

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tom lee jones

IZISD Fedudan Tugvadan dan beter sicarik.

SO_FAR_SO_GOOD

sonuncu çok iyi