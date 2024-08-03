Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Herkesin Gerçeklik Algısını Yerle Bir Eden Acayip Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Herkesin Gerçeklik Algısını Yerle Bir Eden Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.boredpanda.com/instagram-...
Instagram'ın kapatılmasından beri birçok kişi gönderi paylaşamıyor. Fakat zaman zaman Instagram'da fotoğraf paylaşan kişilerin fotoğrafları üzerinde oynadığına şahit oluyoruz. Birazdan göreceğiniz fotoğraflar ise gerçeklik algınızı yerle bir edecek türden!
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. "Tüm profili bu tarz fotoğrafla dolu."
3. "Tanışma uygulamalarına yüklenmemesi gereken fotoğraflar..."
4. "Instagram vs. Gerçek hayat..."
5. "Bizim spor salonundaki çocuğun Instagram'ı hep böyle fotoğraflarla dolu..."
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6. Ablam böyle bir şey mümkün mü sence?
7. "Sadece filtre var."
8. 👇
9. "Gözlerinde ruh yok resmen..."
10. "Kafa ve vücut orantısı neden böyle?"
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11. "Şaka mı bu?"
12. Yok artık!
13. Bu geceki kabusum belli oldu.
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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IZISD Fedudan Tugvadan dan beter sicarik.
sonuncu çok iyi