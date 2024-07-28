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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Bi' Acayip Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Bi' Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 13:07

Birçoğumuz Instagram'ı bir anı kutusu olarak kullanıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz kişiler, Instagram'da paylaştıkları fotoğraflarla adeta gerçeklik algılarınızla oynayacak, size hayatı sorgulatacak...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz👇

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz👇

2. 'Bu kadar efekt hiç normal değil'

2. 'Bu kadar efekt hiç normal değil'

3. 'Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor'

3. 'Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor'

4. 'Sebebi neydi ki?'

4. 'Sebebi neydi ki?'

5. 'Benim anatomi bilgisizliği gerçekten şuralarda ya.'

5. 'Benim anatomi bilgisizliği gerçekten şuralarda ya.'
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6. Nasıl yani?

6. Nasıl yani?

7. Abla'm sence böyle bir şey mümkün mü?

7. Abla'm sence böyle bir şey mümkün mü?

8. "Bunların ikisi aynı kişi..."

8. "Bunların ikisi aynı kişi..."

9. "Yaza girerken benim güncel form..."

9. "Yaza girerken benim güncel form..."

10. Duvarlar neden yamulmuş peki?

10. Duvarlar neden yamulmuş peki?
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11. "Brezilyalı bir influencer"

11. "Brezilyalı bir influencer"

12. Diğer arkadaşlarına photoshop yapmayı unutmuş.

12. Diğer arkadaşlarına photoshop yapmayı unutmuş.

13. Günün korkunçluk seviyesi.

13. Günün korkunçluk seviyesi.

14. 👇

14. 👇

15. Haftaya görüşmek üzere. 👋

15. Haftaya görüşmek üzere. 👋

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