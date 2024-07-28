Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Bi' Acayip Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflarla Gerçeklik Algımızı Yerle Bir Eden Bi' Acayip Kişiler
Birçoğumuz Instagram'ı bir anı kutusu olarak kullanıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz kişiler, Instagram'da paylaştıkları fotoğraflarla adeta gerçeklik algılarınızla oynayacak, size hayatı sorgulatacak...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz👇
2. 'Bu kadar efekt hiç normal değil'
3. 'Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor'
4. 'Sebebi neydi ki?'
5. 'Benim anatomi bilgisizliği gerçekten şuralarda ya.'
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6. Nasıl yani?
7. Abla'm sence böyle bir şey mümkün mü?
8. "Bunların ikisi aynı kişi..."
9. "Yaza girerken benim güncel form..."
10. Duvarlar neden yamulmuş peki?
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11. "Brezilyalı bir influencer"
12. Diğer arkadaşlarına photoshop yapmayı unutmuş.
13. Günün korkunçluk seviyesi.
14. 👇
15. Haftaya görüşmek üzere. 👋
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