Harbiye'de 14 Yıl Aradan Sonra Kaldırılan Paravan, Türkiye'nin Yıllar İçindeki Değişimini Gözler Önüne Serdi
Harbiye'de 14 Yıl Aradan Sonra Kaldırılan Paravan, Türkiye'nin Yıllar İçindeki Değişimini Gözler Önüne Serdi
Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de bir binanın önündeki paravan kaldırıldı. Ortaya çıkan görüntüler görenleri tarihte adeta kısa bir yolculuğa çıkardı.
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Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de bir binanın önündeki paravan kaldırıldı.
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Ortaya çıkan görüntüler görenleri tarihte adeta kısa bir yolculuğa çıkardı.
Konserler, etkinlikler... Paravanın arkasında uzun bir süredir keşfedilmeyi bekleyen bir tarih yatıyordu.
14 yıl sonra kaldırılan bu paravan sonrası ortaya çıkan görüntülere de birbirinden farklı yorumlar geldi.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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