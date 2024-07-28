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Harbiye'de 14 Yıl Aradan Sonra Kaldırılan Paravan, Türkiye'nin Yıllar İçindeki Değişimini Gözler Önüne Serdi

Harbiye'de 14 Yıl Aradan Sonra Kaldırılan Paravan, Türkiye'nin Yıllar İçindeki Değişimini Gözler Önüne Serdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 11:47

Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de bir binanın önündeki paravan kaldırıldı. Ortaya çıkan görüntüler görenleri tarihte adeta kısa bir yolculuğa çıkardı.

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Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de bir binanın önündeki paravan kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de bir binanın önündeki paravan kaldırıldı.

Ortaya çıkan görüntüler görenleri tarihte adeta kısa bir yolculuğa çıkardı.

Ortaya çıkan görüntüler görenleri tarihte adeta kısa bir yolculuğa çıkardı.

Konserler, etkinlikler... Paravanın arkasında uzun bir süredir keşfedilmeyi bekleyen bir tarih yatıyordu.

Konserler, etkinlikler... Paravanın arkasında uzun bir süredir keşfedilmeyi bekleyen bir tarih yatıyordu.

14 yıl sonra kaldırılan bu paravan sonrası ortaya çıkan görüntülere de birbirinden farklı yorumlar geldi.

14 yıl sonra kaldırılan bu paravan sonrası ortaya çıkan görüntülere de birbirinden farklı yorumlar geldi.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

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