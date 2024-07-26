Erkek Arkadaşının Mesleğinden Dolayı Ailesine Tüm Gerçekleri Anlatamayan Kadının İlginç Hikayesi
Erkek Arkadaşının Mesleğinden Dolayı Ailesine Tüm Gerçekleri Anlatamayan Kadının İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, erkek arkadaşının çok 'garip' bir mesleği olduğunu ve ailesini nasıl söyleyeceğini bilemediğini dile getirdi.
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Birçok kesimde meslekler adeta bir prestij gibi görülüyor. Bu nedenle de meslekler ilişkinin seyrini değiştirebiliyor.
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Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, erkek arkadaşının çok 'garip' bir mesleği olduğunu ve ailesini nasıl söyleyeceğini bilemediğini dile getirdi.
”Erkek arkadaşım spor bahisleriyle geçimini sağlıyor. Başarılı ve sorumluluk bilinci olan bir insan olduğunu bilmeme rağmen aileme işi hakkındaki tüm gerçeği söylemedim."
"Oldukça eski kafalılar ve onun kariyer seçimini anlamayabilir ya da onaylamayabilirler.”
"Aileme karşı dürüst olursam büyük bir drama yaşanır. Söyleyip söylememek arasında gidip geliyorum."
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