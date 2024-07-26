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Erkek Arkadaşının Mesleğinden Dolayı Ailesine Tüm Gerçekleri Anlatamayan Kadının İlginç Hikayesi

Erkek Arkadaşının Mesleğinden Dolayı Ailesine Tüm Gerçekleri Anlatamayan Kadının İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 15:51

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, erkek arkadaşının çok 'garip' bir mesleği olduğunu ve ailesini nasıl söyleyeceğini bilemediğini dile getirdi.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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Birçok kesimde meslekler adeta bir prestij gibi görülüyor. Bu nedenle de meslekler ilişkinin seyrini değiştirebiliyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, erkek arkadaşının çok 'garip' bir mesleği olduğunu ve ailesini nasıl söyleyeceğini bilemediğini dile getirdi.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, erkek arkadaşının çok 'garip' bir mesleği olduğunu ve ailesini nasıl söyleyeceğini bilemediğini dile getirdi.

”Erkek arkadaşım spor bahisleriyle geçimini sağlıyor. Başarılı ve sorumluluk bilinci olan bir insan olduğunu bilmeme rağmen aileme işi hakkındaki tüm gerçeği söylemedim."

”Erkek arkadaşım spor bahisleriyle geçimini sağlıyor. Başarılı ve sorumluluk bilinci olan bir insan olduğunu bilmeme rağmen aileme işi hakkındaki tüm gerçeği söylemedim."

"Oldukça eski kafalılar ve onun kariyer seçimini anlamayabilir ya da onaylamayabilirler.”

"Oldukça eski kafalılar ve onun kariyer seçimini anlamayabilir ya da onaylamayabilirler.”

Şu an için kadının ailesi, kadının erkek arkadaşının daha 'geleneksel' bir mesleğe sahip olduğunu düşünüyor.

"Aileme karşı dürüst olursam büyük bir drama yaşanır. Söyleyip söylememek arasında gidip geliyorum."

"Aileme karşı dürüst olursam büyük bir drama yaşanır. Söyleyip söylememek arasında gidip geliyorum."

Bu durumun kendisini oldukça zorladığını söyleyen kadın, nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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