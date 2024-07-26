Aşk, Para, Maneviyat: Aslan Burcu Sezonunda Şansı En Yaver Gidecek Burçlar Açıklandı
Aşk, Para, Maneviyat: Aslan Burcu Sezonunda Şansı En Yaver Gidecek Burçlar Açıklandı
Aslan burçlarının ayına girmek üzereyiz! Bu süreçte ise şansı en yaver gidecek olan burçlar açıklandı. Aslan, Boğa ve Kova listenin en şanslı 3 burcu oldu.
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Aslan burçlarının ayına girmek üzereyiz! Bu süreçte ise şansı en yaver gidecek olan burçlar açıklandı.
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1. Aslan
2. Boğa
3. Kova
4. Akrep
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5. Terazi
6. Balık
7. Oğlak
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