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60 Yaş Üstü Vatandaşların En Mutlu Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye Son Sıralarda Yer Aldı

60 Yaş Üstü Vatandaşların En Mutlu Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye Son Sıralarda Yer Aldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 21:27

Geçtiğimiz günlerde World of Statistics tarafından '60 yaş ve üstü' kişilerin en mutlu olduğu ülkeleri açıkladı. Türkiye ise 143 ülke arasından 92. oldu!

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Geçtiğimiz günlerde World of Statistics tarafından '60 yaş ve üstü' kişilerin en mutlu olduğu ülkeleri açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde World of Statistics tarafından '60 yaş ve üstü' kişilerin en mutlu olduğu ülkeleri açıkladı.

Listenin ilk üç sırasında Danimarka, Finlandiya, Norveç aldı.

Listenin ilk üç sırasında Danimarka, Finlandiya, Norveç aldı.

X (Twitter) hesabının paylaştığı veriler ise bu şekilde. Fakat Türkiye bu gönderide yer almıyor.

Türkiye mutluluk sıralamasında 92. sırada yer aldı.

Türkiye mutluluk sıralamasında 92. sırada yer aldı.

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