60 Yaş Üstü Vatandaşların En Mutlu Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye Son Sıralarda Yer Aldı
60 Yaş Üstü Vatandaşların En Mutlu Olduğu Ülkeler Açıklandı: Türkiye Son Sıralarda Yer Aldı
Geçtiğimiz günlerde World of Statistics tarafından '60 yaş ve üstü' kişilerin en mutlu olduğu ülkeleri açıkladı. Türkiye ise 143 ülke arasından 92. oldu!
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Geçtiğimiz günlerde World of Statistics tarafından '60 yaş ve üstü' kişilerin en mutlu olduğu ülkeleri açıkladı.
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Listenin ilk üç sırasında Danimarka, Finlandiya, Norveç aldı.
Türkiye mutluluk sıralamasında 92. sırada yer aldı.
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