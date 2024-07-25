Ne Acelesi Vardı? Henüz 6. Sınıfken LinkedIn Profili Açan Küçük Çocuk 'Bu Nasıl Bir Kariyer Aşkı?' Dedirtti!

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 6. sınıf bir öğrencinin açtığı LinkedIn profilini paylaştı. Bu profilde öğrencinin kendisini ayrıntılı bir şekilde açıkladığı görülüyor. 6. sınıf bir öğrencinin kariyerine şimdiden bu kadar bağlı olması ise epey bi' konuşuldu!