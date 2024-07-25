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Ne Acelesi Vardı? Henüz 6. Sınıfken LinkedIn Profili Açan Küçük Çocuk 'Bu Nasıl Bir Kariyer Aşkı?' Dedirtti!

Ne Acelesi Vardı? Henüz 6. Sınıfken LinkedIn Profili Açan Küçük Çocuk 'Bu Nasıl Bir Kariyer Aşkı?' Dedirtti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 19:04

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 6. sınıf bir öğrencinin açtığı LinkedIn profilini paylaştı. Bu profilde öğrencinin kendisini ayrıntılı bir şekilde açıkladığı görülüyor. 6. sınıf bir öğrencinin kariyerine şimdiden bu kadar bağlı olması ise epey bi' konuşuldu!

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İş dünyasında rekabet aslına bakarsanız artık LinkedIn üzerinden dönüyor. Birçok işçi ve işveren, birçok işini bu platform üzerinden yürütüyor diyebiliriz.

İş dünyasında rekabet aslına bakarsanız artık LinkedIn üzerinden dönüyor. Birçok işçi ve işveren, birçok işini bu platform üzerinden yürütüyor diyebiliriz.

Bunun yanı sıra birçok öğrenci ve akademisyen bu platform üzerinden başarılarını paylaşarak ağını genişletebiliyor.

Bunun yanı sıra birçok öğrenci ve akademisyen bu platform üzerinden başarılarını paylaşarak ağını genişletebiliyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 6. sınıf bir öğrencinin açtığı LinkedIn profilini paylaştı. Bu profilde öğrencinin kendisini bu şekilde açıkladığı görülüyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, 6. sınıf bir öğrencinin açtığı LinkedIn profilini paylaştı. Bu profilde öğrencinin kendisini bu şekilde açıkladığı görülüyor.

Bu profili paylaşan kullanıcı, 'İçeride yak be oğlum' diyerek kendisine gerçek anlamda hak verdirdi.

Bu profili paylaşan kullanıcı, 'İçeride yak be oğlum' diyerek kendisine gerçek anlamda hak verdirdi.
twitter.com

Peki bu erken başlayan rekabete diğer kullanıcılar ne diyor? Buyrun beraber bakalım👇

Peki bu erken başlayan rekabete diğer kullanıcılar ne diyor? Buyrun beraber bakalım👇
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